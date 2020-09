Personalnot in Erl – klare Niederlage in Ried

Details Dienstag, 22. September 2020 18:28

Zell am Ziller lässt in der Bezirksliga Ost nach wie vor nichts anbrennen – sechster Sieg im sechsten Spiel – 6:0 in Niederndorf. Breitenbach hat Boden verloren – nur mehr Platz vier nach einem 1:1 in Kitzbühel. SVG MHM Erl wehrt sich mit einer ersatzgeschwächten Mannschaft gegen Ried/Kaltenbach lange, muss dann aber doch mit 0:4 geschlagen die Heimreise antreten. Ried auf Platz dreu, Brixlegg/Rattenberg nach einem 4:1 geen Schlitters auf Platz zwei der Tabelle. Nach Verlustpunkten liegen aber Ried und Brixlegg fünf Punkte hinter Leader Zell am Ziller.

Spielanalyse von Mario Träger aus der Sicht von Erl

Aktuell ist das Trainerteam Christoph Waldner und Didi Maurberger wirklich nicht zu beneiden, denn immer wieder muss man improvisieren, kurzfristige Umstellungen in der Startelf vornehmen und so liefen die letzten beiden Spiele eben so, wie man es eher nicht von der SVG MHM Erl kennt bzw. eventuell nicht erwartet hatte.

Die erste Halbzeit verlief im Zillertal noch völlig entspannt, denn die Gastgeber hatten in der 6. Minute eine gute Aktion, die letztendlich von Simon Schett aber geklärt wurde. Der Anhang der SVG MHM Erl musste bis zur 33. Minute warten, aber da zeigte man einen feinen und schnellen Konter, der an die starken Auftritte in der Aufstiegssaison erinnerte. Josef Wieser holte sich den Ball am eigenen Strafraum, bediente Martin Schwaiger, der Thomas Schwaighofer auf dem rechten Flügel bediente. Thomas Schwaighofer stürmte bis an die Strafraumgrenze und seine Flanke fand am Ende Josef Wieser, der den langen Weg mitgegangen war. Leider fehlte dem besten Erler am Ende die Kraft um Druck hinter den Ball zu bekommen, denn dieser Konter hätte ein Tor verdient gehabt. In der 40. Minute hatte dann Stefan Erharter die Führung auf dem Fuß, aber sein Schuss, auf Flanke von Elias Lageder, rauschte knapp am Pfosten vorbei. So blieb es zur Pause beim 0:0, was letztendlich auch zum Spielverlauf passte.

Im zweiten Abschnitt lief es zunächst ähnlich. Die Zweikämpfe spielten sich in der Regel eher zwischen den Strafräumen ab, große Torszenen gab es keine. In der 52. Minute gab es dann bei einem Zweikampf im Strafraum von Erl, allerdings einen Kontakt und es gab Elfmeter. Roland Aschenwald übernahm die Verantwortung und setzte den Ball am Tor vorbei. In der 60. Minute zeigte Goalie Patrick Schaffer seine Qualitäten, rettete mit einem großartigen Reflex gegen Predrag Keser. Die Freude wehrte nur kurz, denn der nächste Angriff hatte Folgen. Lorenz Söllner bekam nämlich das Zuspiel in den Strafraum und setzte den Ball zum 1:0 für den SV Ried/Kaltenbach in die Maschen. Erl wackelte danach bedenklich, konnte kaum selber Akzente in der Offensive setzen. Der Druck der Gastgeber nahm hingegen zu. In der 76. Minute fiel dann auch noch ein irreguläres Tor, was zum Verlauf der zweiten Halbzeit passte. Es gab Freistoß für die Gastgeber, der Ball ruhte noch nicht, wurde dennoch gespielt. Erl schimpfte, der SV Ried/Kaltenbach spielte weiter und Markus Dengg vollstreckte eiskalt zum 2:0. Die Spieler der SVG MHM Erl waren stocksauer, doch der Schiedsrichter gab den Treffer und wehrte jegliche und auch nachvollziehbare Kritik mit gelben Karten ab. Leider verlor Erl nun völlig den Faden und in der 82. Minute agierte man auch nicht mehr mit dem nötigen Biss gegen Ball und Gegner, Predrag Keser nutzte die Gelegenheit und erhöhte auf 3:0. In der Nachspielzeit schlug der Ball dann nochmal ein, wieder war man in der Defensivarbeit einfach zu passiv, Friedrich Geisler erhöhte auf 4:0. Kurz danach war Schluss, die Gastgeber feierten ihr Team zurecht, während die Jungs aus Erl vom Platz schlichen.

Die hohe Niederlage ist bitter, dennoch sollte das Team und das Umfeld weiter die Ruhe bewahren. Die aktuellen Ausfälle sind einfach nicht aufzufangen, die jüngere Garde muss einfach von Spiel zu Spiel an den Aufgaben wachsen, sich entsprechend heranführen lassen.

