Wildschönau gelingt auch gegen Wörgl II kein Punkt

Nach sieben Runden in der Bezirksliga Ost sind der FC Wildschönau und Radfeld weiterhin ohne Punkt. Wildschönau hat zwar noch zwei Spiele mehr als Radfeld auszutragen, aber gegen den SV Wörgl II gab es eine deutliche 2:8 Niederlage. Noch schlimmer erwischt es Radfeld – 0:11 in Zell am Ziller. Zell am Ziller damit noch immer mit weißer Weste und einer Tordifferenz von plus 29 an der Tabellenspitze. Alpbach lässt aber als Verfolger nicht locker – 3:0 gegen Brixlegg/Rattenberg. Drei Partien mussten verschoben werden: Ried/Kaltenbach gegen Schlitters wird am 6.10.20 nachgetragen, Breitenbach gegen Schwaz II am 29.9.20 und Erl gegen Aschau am 21.10.20.

Drei Strafstöße für Wörgl, einer für Wildschönau

Sicherlich eine richtungsweisende Partie – Wörgl II wird alles versuchen um vom Tabellenende wegzukommen, Wildschönau hat noch einige Nachtragsspiele, muss aber unbedingt punkten um nicht den Anschluss an das Feld zu verlieren. Das Spiel selbst ist aber eine sehr klare Sache für Wörgl II. Mit Alexander Schaber ist bei Wörgl ein Torgarant mit dabei und er ist auch beim zweiten und dritten Tor der Täter. Den Torreigen eröffnet aber Julian Schulnig in der 16. Minute durch einen Strafstoß. Zur Pause steht es 3:0 für Wörgl.

Wörgl legt auch sofort nach Wiederanpfiff nach. Thomas Schennach in Minute 46 zum 4:0 und in der 52. Minute zum 5:0. Das halbe Dutzend ist in der 75. Minute voll – Dejan Kostadinovic per Strafstoß. Im Finish kommt Wilschönau besser in die Partie – Jonas Unterberger gelingt ein Doppelpack. Die beiden Schlusspunkte auf der Anzeigetafel kommen aber wieder von Wörgl – Julian Schulnig und Sherez Shirzad per Strafstoß. Ein klarer 8:2 Erfolg für Wörgl.

Beste Spieler SV Wörgl II: Julian Schulnig (MF), Patrick Beschta (V)

Cetin Esen, Trainer SV Wörgl II: „Wir waren in allen Belangen klar überlegen, erst als ich weitere junge Spieler eingewechselt habe, hat sich Wildschönau etwas erfangen und ist dann noch zu zwei Treffern gekommen!“

