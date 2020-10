Kellerderby geht klar an Kitzbühel II – 3:0 gegen Radfeld

Details Dienstag, 06. Oktober 2020 22:06

In der Bezirksliga Ost wird die Lage für Radfeld immer ungemütlicher. Eine 0:3 im Heimspiel gegen den FC Eurotours Kitzbühel II am Wochenende, ein 1:5 im Nachtrag am 8.10.20 gegen Wörgl II. Der Kontakt zum restlichen Feld ist mit null Punkten zwar noch nicht abgerissen, aber wann soll der erste Punkt gemacht werden? Zell am Ziller hat in Wildschönau 4:0 gewonnen und führt nun die Tabelle mit drei Zählern Vorsprung auf Breitenbach an. Aschau unterlag im Nachtrag am 6.10.20 Wildschönau 2:4 und damit konnte Wildschönau die ersten Punkte in die Tabelle eintragen lassen.

Wichtiger Sieg für die Moral

Michael Holaus, Co-Trainer FC Eurotours Kitzbühel II: „Kellerderby mit zwei Mannschaften, die nicht gerade mit viel Selbstvertrauen beladen sind. Durch den tiefen Boden hätte man eher mit einer kampfbetonten Partie gerechnet. Trotzdem versuchten beide Mannschaften spielerisch zum Erfolg zu kommen. Die Kitzbüheler brauchten lange bis sie aus einer Vielzahl von Chancen und der Feldüberlegenheit das 1:0 durch Christoph Notdurfter in der 43. Minute erzielten. Radfeld versuchte aber in jeder Phase des Spiels seine Chancen zu finden. konnte aber die Chancen nicht zwingend nutzen. Nach dem 2:0 durch Jakob Brandstätter und der gelb-roten Karte für einen Spieler von Radfeld war die Partie aber für die Gäste gelaufen. Jakob Brandstätter traf in der 84. Minute noch einmal, 3:0 war auch der Endstand. Ein wichtiger Sieg für die Moral der jungen Kitzbühler. Die Stützen bei Kitz waren Christoph Notdurfter, der auch das wichtige 1:0 erzielte sowie Rene Klaunzer, der seit Beginn der Meisterschaft konstant seine Leistung bringt!“

Videos aus der Partie Wildschönau gegen Zell am Ziller

Tor SK Zell am Ziller 40