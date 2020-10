SVG MHM Erl unterliegt auch in der Silberstadt!

Details Freitag, 09. Oktober 2020 14:57

Extrem ersatzgeschwächt hat die SVG MHM Erl auch die Partie der neunten Runde der Bezirksliga Ost beim SC Eglo Schwaz II verloren – 0:2 war das Endergebnis nach neunzig Minuten. Damit geht es in die untersten Bereiche der Tabelle, nur mehr drei Punkte Puffer auf Platz dreizehn. Am 11. Oktober 2020 um 10:30 Uhr steht die Auswärtspartie in Breitenbach am Plan – Punkte werden gegen die Nummer drei der Liga hoch hängen. Zell am Ziller als Leader, Ried/Kaltenbach und Breitenbach halten aktuell bei zweiundzwanzig Punkten – Zell am Ziller hat ein Spiel weniger ausgetragen.

Spielanalyse von Mario Träger aus der Sicht von Erl

Schon vor dem Spiel gab es für das Trainer-Duo Christoph Waldner und Didi Maurberger neue Hiobsbotschaften, denn mit Christoph Prantner und Stefan Erharter fielen erneut wichtige Kräfte aus, damit fehlten aktuell gleich sieben Spieler aus der Aufstiegsmannschaft!

Dennoch wollte man sich in der Silberstadt nicht verstecken, selber das Heft schnell in die Hand nehmen und frühzeitig entsprechende Nadelstiche setzen. Doch der Matchplan ging einfach nicht auf, denn es fehlte die Schnelligkeit, ein entsprechendes Passspiel war ebenso nicht gegeben und im letzten Drittel fehlten dann auch auch die Ideen, um die Gastgeber überhaupt in Not zu bringen. So kam es, wie es in solchen Spielen meistens kommt. Die Heimelf fing in der 30.Minute einen Angriff der Jungs aus Erl ab und der schnelle Gegenangriff führte zu einem Elfmeter, den man zu nutzen wusste, es hieß 1:0. Die SVG MHM Erl tat auch danach einfach zu wenig und unmittelbar vor dem Pausenpfiff gab es noch einen Nackenschlag, als die Silberstädter einen Angriff zum 2:0 abschließen konnten. Mit diesem Zwischenstand wurden auch die Seiten gewechselt.

Wer nun dachte, die SVG MHM Erl würde in Halbzeit zwei nochmal alles raushauen, der wurde enttäuscht. Es gelang einfach zu selten für wirkliche Gefahr vor dem Tor der Gastgeber zu sorgen, so plätscherte das Spiel nahezu ohne wirkliche Highlights dahin. In der Endphase versuchte die SVG MHM Erl durch Umstellungen bzw. Wechselspiele noch etwas zu ändern, doch die 1b des SC Schwaz brachte das 2:0 am Ende verdient ins Ziel und drückte die Gäste aus Erl noch etwas tiefer in den Tabellenkeller. Dennoch sollte man Ruhe bewahren und im Training hart an den Dingen arbeiten, die dem Team aktuell einfach fehlen. Gleichzeitig sollte man nicht vergessen, auch wenn es nicht ständig als Ausrede dienen sollte, einen Michael Neuschmid, einen Andreas Rainer, einen Florian Pichler oder auch einen Christoph Prantner in guter Form, kann man nicht so einfach ersetzen, um nur vier Spieler zu nennen!