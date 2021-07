Alpbach und Erl eröffnen die Meisterschaft mit Punkteteilung

Details Dienstag, 27. Juli 2021 16:42

Die SPG Brixlegg/Rattenberg hat es in der ersten Runde der Bezirksliga Ost krachen lassen – 6:0 in Niederndorf. Sensationell Aufsteiger Fügen II – ebenfalls 6:0 gegen Wörgl II. Wildschönau traf in Radfeld viermal – kein Gegentor. Wesentlich enger das Duell zwischen dem FC Wacker Alpbach und der SVG MHM Erl – 2:2 nach neunzig Minuten.

Spielanalyse Alpbach gegen Erl von Mario Träger aus der Sicht von Erl

In der letzten Saison führten die Gastgeber zu Pause mit 3:1 und erst im Schlussspurt konnten die Jungs aus Erl noch einen Punkt einfahren. Man war also gewarnt und so ging man auch entschlossen in diese Partie, man präsentierte sich mit der nötigen Zweikampfstärke, ließ den Gastgebern nur ganz wenig Raum um diese gefürchteten Angriffe zu fahren. Das hemmte Wacker Alpbach, gleichwohl wusste man auch ab und an diese gefährlichen Nadelstiche zu setzen. Die besseren Chancen hatte Erl, so musste Andreas Eberwein, nach einer Top-Flanke von Florian Pichler, eigentlich das 0:1 machen, doch das Erler Talent traf leider nur den Torwart. Tja und dann lief die 30. Minute, es machten sich einige Fehler im Spiel von Erl breit und da Alex Jungmann im Strafraum auch noch zu wild in den Zweikampf ging, gab es zurecht einen Foulelfmeter. Julian Moser ließ sich die Chance nicht nehmen und erzielte das 1:0 für die Gastgeber. Das Spiel blieb schnell und hatte in den Zweikämpfen auch den nötigen Biss, große Torszenen blieben aber aus. In der 45.Minute konnte die SVG MHM Erl den Ball allerdings wieder einmal nicht wirklich klären, Stefan Klieber nahm das Spielgerät dankend mit und markierte den Pausenstand von 2:0.

In der Pause sammelte man sich, legte die neue Marschroute fest, und natürlich erinnerte man noch an die letzte Spielzeit, wo man eben auch einen Rückstand drehen konnte. Die Jungs aus Erl kamen entsprechend gut ins Spiel, erkämpften sich nun mehr und mehr Spielanteile, aber noch fehlte dieser letzte Punch. Der kam in der 60. Minute auf den Platz, denn da wechselte sich Spielertrainer Christoph Waldner selber ein. Und 120 Sekunden später jagte der Routinier den Ball von der Strafraumgrenze auch zum 1:2 Anschlusstor ins Netz. Die SVG MHM Erl blieb nun dran und in der 70.Minute spielte Sebastian Maier einen feinen Schnittstellenball durch die Abwehr, Thomas Schwaighofer blieb vor dem Tor "kalt wie eine Hundeschnauze" und schob den Ball zum hochverdienten 2:2 in die Maschen. Die Gastgeber wackelten und bekamen in der 76. Minute den nächsten Nackenschlag. Sebastian Maier war der Abwehr von Wacker entkommen und lief alleine auf das Tor zu. Georg Schneider verhinderte aber einen möglichen Rückstand durch ein Foul und ging wegen Torraub vorzeitig vom Platz. Christoph Waldner und Co-Trainer Didi Maurberger forderten die Mannschaft auf, weiter dran zu bleiben. Doch leider verlor man den spielerischen Faden und so fehlte dem letzten Pass dann auch die Genauigkeit, um zum Sieg zu kommen. Der wäre den Gastgebern dann in der 85. Minute fast gelungen, als man wieder einen dieser gefährlichen Konter fuhr. Doch da auch dieser Abschluss nicht den Weg ins Tor fand, trennte man sich der Leistung entsprechend mit 2:2.