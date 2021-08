Wacker Alpbach setzt sich in Kössen knapp, Wörgl II gegen Niederndorf klar durch!

Details Dienstag, 03. August 2021 01:41

In der zweiten Runde der Bezirksliga Ost gab es jede Menge Tore zu feiern. Sieben Spiele – vierzig Tore. An der Spitze die Begegnung SV Wörgl II gegen SV Niederndorf – neun Treffer, sechs davon für Wörgl. Wildschönau ließ es gegen Schlitters mit 7:0 krachen, 6:0 gewinnt Erl gegen Ried/K. Sehr eng vom Ergebnis her hingegen Kössen gegen FC Wacker Alpbach – 2:1 für Alpbach, die viele Chancen liegen gelassen haben.

Wacker Alpbach vergibt Sitzer – so bleibt das Spiel in Kössen eng!

Matthias Schwarzenauer, Trainer FC Wacker Alpbach: „Nach etwa zehn Minuten des Abtastens, mit leichten Vorteilen der Gastgeber, gelang uns mit dem ersten gelungenen Angriff der Führungstreffer. Robert Bischofer konnte diese gelungene Aktion, die er selbst an der Mittellinie eingeleitet hat, erfolgreich abschließen. Kurz darauf nützte Haris Birbaumer die Verwirrung in der Kössener Abwehr und versenkte einen schönen Schuss von der Strafraumgrenze! Danach waren wir klar tonangebend und konnten noch mehrere gelungene Angriffsaktionen starten und das dritte Tor wäre vor der Pause schon mehr als möglich gewesen.

Auch sofort nach dem Seitenwechsel drückten wir ordentlich aufs Gas und konnten drei bis vier Großchancen herausspielen. Leider gelang die Vorentscheidung nicht, wir wurden etwas müde - die Cuppartie vom Mittwoch war doch noch in den Knochen - und Kössen konnte den Druck erhöhen.Nach dem eher zufällig gefallenen Anschlusstreffer durch Lukas Hübl warfen die Gastgeber nochmals alles nach vorne. Viele hohe Bälle und Standards machten uns gehörig Stress und es entwickelte sich zum Schluss eine richtige Abwehrschlacht. Doch wir hielten mit den letzten Kräften dagegen und konnten den Vorsprung in die Kabine retten! Aufgrund der vielen Chancen ein hochverdienter Sieg, trotzdem etwas Glück am Ende. Wir haben uns das Leben selber schwer gemacht!

Beste Spieler FC Wacker Alpbach: Mike Reichsöllner und Jakob Lederer (IV), Robert Bischofer (MF), Joahnnes Schwarzenauer, Stefan Klieber.

Starke zweite Hälfte von Wörgl II gegen Niederndorf

Cetin Esen, Trainer SV Wörgl II: „Wir waren von Anfang spielbestimmend, haben aber nach dem 2:0 verabsäumt den Sack zuzumachen. Julian Schulnig brachte uns in der 16. Minute in Führung, 2:0 durch Armin Krepatz in Minute 27. Wir haben bis zu dem Anschlusstreffer durch Daniel Schuster einige hundertprozentige Chancen vergeben. Durch den Anschlusstreffer zum 2:1 aus einer Standardsituation wurde der Gegner aufgemuntert. Wir kassierten dann aus einer weiteren Standardsituation durch Manuel Huber in der 33. Minute den Ausgleich. In der 43. Minute konnten wir dann wieder durch Burkibar Kilton Cisse mit 3:2 in Führung gehen. Hannes Auer aber mit dem 3:3 in Minute 44.

In der zweiten Halbzeit waren wir klar die bessere Mannschaft. Wir ließen dem Gegner keine Freiräume und keine Chancen mehr. Tore von Julian Schulnig, Burkibar Kilton Cisse und Melihgazi Esen zum 6:3 nach neunzig Minuten. Das Ergebnis hätte noch viel höher ausfallen können, wenn wir im Abschluss cleverer gewesen wären!“

Beste Spieler SV Wörgl II: Julian Schulnig (ZM), Ervin Jean-Pierre (LF), Aleksander Markovic (RF), Armin Krepatz (RV)

