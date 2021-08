Nach 34 Jahren in Erl: Derby gegen Niederndorf feiert Wiedergeburt!

Details Freitag, 13. August 2021 01:19

Am Sonntag, dem 15, August 2021 um 11 Uhr, wird in Erl Fußballgeschichte geschrieben – oder besser weiter geschrieben. Er musste 34 Jahre warten bis in Erl wieder einmal der Anpfiff für ein Derby gegen den SV Niederndorf ertönt – am Sonntag, dem 15. August 2021 ist es um 11 Uhr soweit! Das heiße Derby der Runde 4 der Bezirksliga Ost kann steigen.

Mario Träger mit einem fußballhistorischen Rück- und Ausblick

Es war im Jahr 1987, da gab es das Duell zwischen der SVG Erl und dem SV Niederndorf in Erl zum letzten Mal in einem Meisterschaftsspiel. Die Gäste siegten durch einen verwandelten Strafstoß mit 1:0 und stiegen am Ende der Saison auf. Durch die Corona-Phase traf man sich seit dem Aufstieg der SVG MHM Erl lediglich zweimal in Niederndorf und nun ist es endlich soweit. Sonntag um 11:00 Uhr schließt sich der Kreis und die Helden von damals können bei einem kühlen Bier nicht nur über die guten alten Zeiten philosophieren, sondern auch die Nachfolger der Derbytradition auf dem Platz verfolgen.

Sportlich läuft es in dieser Saison bei den Gästen noch nicht rund, denn man liegt aktuell ohne Punkt auf dem letzten Platz und man schied auch im Kerschdorfer Tirol Cup, durch eine hohe Niederlage gegen den Landesligisten FC Söll, schon früh aus. Zuletzt unterlag man im Heimspiel der 1b des FC Kitzbühel mit 0:3. Bei der SVG MHM Erl verlief der Saisonstart besser, denn man holte zu Beginn vier Punkte, warf den Landesligisten FC Schwoich nach einer starken Leistung aus dem Cup, aber am letzten Wochenende folgte dann der 2:6 Dämpfer bei Aufsteiger SV Fügen 1b.

Das Trainer-Duo Christoph Waldner und Didi Maurberger hoffen, dass die Spieler die richtigen Schlüsse aus der derben Klatsche ziehen und im Derby dann auch entsprechend anders auftreten. Die Offensive um Christoph Waldner, Sebastian Maier und Elias Lageder wird brennen, aber auch die Defensive um Josef Wieser, Abwehrchef Michael Neuschmid, Simon Schett oder auch Goalie Patrick Schaffer sind sicher heiß auf dieses Duell. Ob Christoph Prantner, Thomas Schwaighofer und Florian Pichler dabei sind, entscheidet sich kurzfristig.

Nach dem Duell der Kampfmannschaften messen sich dann die 1b-Teams beider Vereine. Auch hier ist es das erste Duell in Erl und die Elf von Coach Phillip Rachbauer möchte die Punkte ebenfalls in Erl halten. Anstoß ist um 13:30 Uhr. Die Teams der SVG MHM Erl hoffen natürlich auf entsprechende Derby-Stimmung und setzen auf die Unterstützung durch die besten Fans der Liga. Siege sind halt schön, Derbysiege was ganz besonderes.

Es gelten auch in diesem Spiel die 3-G-Regeln. Bitte die Nachweise mitführen oder sich entsprechend registrieren. Vielen Dank!

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!