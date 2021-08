Wörgl II lässt es gegen Wildschönau in den letzten Minuten zweimal krachen!

Details Samstag, 14. August 2021 15:37

Die Zuschauer und Fans haben kurz vor dem Schlusspfiff der Partie zwischen dem SV Wörgl II und dem FC Raiffeisen Wildschönau in der Bezirksliga Ost wohl schon mit einer Punkteteilung gerechnet, als Wörgl auf einmal die Abschlussqualität markant steigert und am Ende mit 2:0 gewann. Am Samstag, dem 21.8.21, geht es ab 18:15 Uhr im Fernduell zwischen Brixlegg und Fügen II um die Tabellenführung!

Wörgl im Finish effizienter!

An die 150 Zuschauer sehen eine recht interessante Partie, in der die Heimelf versucht, den Ton anzugeben – und das gelingt auch. Trotzdem ist es aber ein sehr ausgeglichenes Spiel. Manko ist allerdings, dass nicht so richtig Stimmung aufkommen kann, denn der Ball ist nur selten in Tornähe und damit fehlen eigentlich die heißen Szenen. Das trifft in erster Linie auf die erste Hälfte zu, die nicht überraschend mit einer Nullnummer in die Pause geht. Nach der Pause wird es etwas flotter, man hat aber das Gefühl ein Tor wird dieses Spiel entscheiden. Als dann die letzten Minuten anbrechen, rechnen eigentlich fast alle schon mit einer Punkteteilung. Auf einmal wird aber Wörgl offensiv effektiv und trifft in drei Minuten zweimal. Julian Jirka in der 86. und Ervin Jean-Pierre zwei Minuten später sorgen für einen 2:0 Erfolg von Wörgl II.

Beste Spieler SV Wörgl II: Julian Schulnig (MF), Matthias Gugglberger (V), Julian Jirka (MF)

Cetin Esen, Trainer SV Wörgl II: „Eigentlich ein Duell auf Augenhöhe, offensiv gab es aber ganz wenige Möglichkeiten für beide Teams. Der Unterschied war, dass wir in den letzten Minuten zwei davon verwertet haben. Also sicherlich ein etwas glücklicher Sieg, aber drei sehr wichtige Punkte, um oben dran zu bleiben!“

Brixlegg und Fügen II könnten weiße Weste verteidigen!

Am Samstag, dem 14.8.21, wird um 18:15 Uhr am Sportplatz Brixlegg das Spiel gegen Schlitters angepfiffen. Es geht im die Tabellenführung im Duell mit Fügen II, die um die selbe Zeit in Kössen spielen. Vor diesen beiden Partien trennen die beiden Teams nur die um ein Tor bessere Tordifferenz zu Gunsten von Brixlegg.

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!