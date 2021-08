Derbysieg nach 34 Jahren: Erl gewinnt gegen Niederndorf klar!

Details Dienstag, 17. August 2021 17:08

Unerwartet einseitig verlief das Derby der 4. Runde der Bezirksliga Ost zwischen dem SVG MHM Erl und dem SV Niederndorf. Obwohl Erl eine Halbzeit mit einem Mann weniger agieren musste, gab es trotzdem einen ganz klaren 4:0 Erfolg. Niederndorf muss damit wie Radfeld auf den ersten Zähler weiter warten, Erl ist auf Platz fünf der Tabelle nach oben gesprungen.

Derbysieg des SV Erl aus der Sicht von Erl – Bericht Mario Träger

Vor dem Spiel war klar, gerade wenn man sich die Tabelle und die bisherigen Ergebnisse anschaut, der Favorit in diesem Derby war die SVG MHM Erl. Doch in der ersten Halbzeit lief es beim Team von Christoph Waldner und Didi Maurberger nicht wirklich rund, die spielerische Linie fehlte, man war fahrig im Aufbauspiel, die Flügel wurden zu selten genutzt, zudem setzte die Nervosität dem Team noch zusätzlich zu. Der Tabellenletzte aus Niederndorf merkte natürlich, hier könnte was gehen und lief die Hausherren schon früh im Aufbauspiel an. In der 3. und 6. Minute kam man dadurch auch zu ersten Halbchancen, die durchaus auch die Führung hätten bedeuten können. In der 9. Minute gab es dann eine erste gute Szene vor dem Tor von Niederndorf, als Christoph Waldner einen Freistoß von Martin Schwaiger auf das Tor brachte, doch der Goalie klärte gerade noch zur Ecke. Ein weiterer Fehler im Aufbauspiel ließ die Mehrheit der 700 Zuschauer dann fast in Schockstarre verfallen, denn Manuel Buchauer tauchte alleine vor Patrick Schaffer auf, der aber in dieser Situation ganz cool blieb, es blieb beim 0:0.

Rote Karte für Erl kurz vor der Pause

Nächster Schock dann in der 17. Minute, als Florian Pichler anzeigte, es gehe nicht weiter. Für ihn kam mit Thomas Schwaighofer aber ein Spieler aufs Feld, der nicht nur im Strafraum wahrlich eine "Waffe" ist, wie sich später noch zeigen sollte. Martin Schwaiger setzte in der 19. Minute eine erste Duftmarke, doch sein Flachschuss wurde vom Goalie gerade noch um den Pfosten gelenkt. Danach bekämpfte man sich mehr und mehr zwischen den Strafräumen, gute Aktionen entstanden eher zufällig bzw. resultierten aus einigen unnötigen Fehlpässen. In der 31. Minute gab es dann eine Ecke für die SVG MHM Erl. Martin Schwaiger brachte den Ball vor das Tor, den Thomas Schwaighofer mit einem wuchtigen Kopfball unter die Latte setzte. Niederndorf bekam das Spielgerät nicht geklärt, Elias Lageder reagierte blitzschnell und netzte zum 1:0 für Erl ein. Die Führung gab den Gastgebern aber keine wirkliche Sicherheit und so durften sich die Gäste auch nochmal um ein Tor bemühen. Goalie Patrick Schaffer war aber hellwach und hielt, trotz turbulenter Szenen vor dem Tor, die Führung fest. In der 45. Minute dann eine bittere Situation. Eine kaum zu verteidigende Kombination zwischen dem spielfreudigen Thomas Schwaighofer und Christoph Waldner hebelte die "graue Wand" aus, doch der Goalie konnte den verdeckten Schuss von Thomas Schwaighofer irgendwie halten. Er leitete sofort den Konter ein, Simon Schett musste den durchstartenden Stürmer kurz am Trikot festhalten und ging wegen "Torchancenverhinderung" vorzeitig vom Platz. So hieß es zur Pause nicht 2:0, sondern 1:0 für Erl und man war nur noch zu zehnt auf dem Platz.

In der Kabine ließ Coach Christoph Waldner, so war zu hören, dann mächtig Dampf ab. Die Ansprache war wohl auch nur kurz und knackig, denn sein Team kam sehr früh wieder aus der Kabine und wirkte entsprechend geladen. Man kann es gleich vorwegnehmen, die zweite Halbzeit wurde von der SVG MHM Erl dominiert, man verpasste nur früher für klare Verhältnisse zu sorgen. So musste man sich bis zur 65. Minute gedulden, eher der zweite Treffer fiel. Andreas Eberwein war auf der rechten Seite der Gastgeber unterwegs und seine Flanke drückte Christoph Waldner aus kurzer Distanz zum 2:0 über die Linie.

Erl gelingen vier Treffer

Vom Tabellenletzten kam auch danach spielerisch viel zu wenig, um die Unterzahl in irgendeiner Form zu nutzen, zu sicher agierte die Abwehr um Josef Wieser, Alexander Jungmann, Andreas Eberwein und Thomas Schwaighofer. In der 84. Minute machte dann der Kapitän den Deckel auf diese Partie, jagte eine Ecke von Stefan Erharter mit gefühlten 200 Km/h in die Maschen. Die Stimmung unter den 700 Zuschauern war natürlich gut und sollte in der 87. Minute noch besser werden. Thomas Schwaighofer war nämlich auf der linken Seite unterwegs, wurde nicht angegriffen und setzte den Ball aus gut 22 Meter mit dem rechten Innenrist per Schlenzer traumhaft in die lange Ecke, stellte das Ergebnis auf 4:0. In der 90. Minute dann noch eine Chance für das Team aus Niederndorf, doch Lukas Hechenbichler setzte den Ball am Tor vorbei. Danach war, in einem sehr fairen Derby, Feierabend und man feierte mit einem kühlen Bier den ersten Heimsieg nach über 34 Jahren Wartezeit!

Beste Spieler SVG MHM Erl: Thomas Schwaighofer (ST), Martin Schwaiger (MF)

