Erl braucht gegen Radfeld wieder längeren Anlauf!

Details Dienstag, 24. August 2021 15:57

SVG MHM Erl stößt nach der dritten Runde der Bezirksliga Ost auf Platz vier vor – ein klarer 5:2 Erfolg gegen den Tabellenvorletzten Radfeld, die wie Niederndorf noch punktelos sind. Erl hat zwei Punkte Rückstand auf die Nummer zwei Kössen (3:2 in Niederndorf) und Bad Häring (4:1 in Ried). Souverän an der Spitze die SPG Brixlegg/Rattenberg – fünfter Sieg in Spiel fünf mit einem 3:0 gegen Wörgl II.

Spielanalyse Radfeld – Erl von Mario Träger aus der Sicht von Erl

Co-Trainer Didi Maurberger vertrat Coach Christoph Waldner an der Seitenlinie, der aus privaten Gründen fehlte. Zudem fehlten auch Goalie Patrick Schaffer, Elias Lageder, Abwehrchef Michael Neuschmid, Christoph Prantner und der gesperrte Simon Schett.

Dennoch war man der Favorit in diesem Spiel und damit hatte man, wie schon gegen Niederndorf, in der ersten Halbzeit wieder ein Problem. Man agierte einfach zu hektisch im Spielaufbau, man sah nur selten ein zügiges Spiel über die Flügel, diverse Fehler im Spiel nach vorne stellten dadurch auch die Defensive ab und an vor Probleme. Da war es gut mit Joe Haselsberger einen unheimlich erfahrenen Torwart im Gehäuse zu haben, denn hie und da klopften die Gastgeber am Tor an, doch der Routinier ließ sich eben nicht aus der Ruhe bringen. Ein erstes Mal meldete sich die SVG MHM Erl in der 20.Minute an, doch der satte Distanzschuss von Kapitän Christoph Schwaiger wurde zur Beute des Radfelder Tormann. Coach Didi Maurberger forderte immer wieder eine ruhigere Spielweise ein, man sollte den Ball laufen lassen und in der Offensive etwas entschlossener auftreten. Bis zur 42. Minute gelang aber nur wenig und da auch die Gastgeber nicht viel aus den Möglichkeiten machten, roch es nach einem 0:0 zur Pause. Doch in der 42. Minute gab es noch einen Freistoß für die SVG MHM Erl. Kapitän Christoph Schwaiger brachte den Ball in den Strafraum und dort war Thomas Schwaighofer zur Stelle, markierte das umjubelte 0:1. Das sollte doch jetzt für Ruhe sorgen, dachte man noch, da flog in der 44. Minute ein langer Ball in Richtung Tor der SVG MHM Erl. Goalie Joe Haselsberger meldete deutlich Anspruch an, doch Alexander Jungmann lief ebenso zum Ball, man wurde sich nicht einig und die Abwehr des Spielgerätes dadurch auch zu kurz. Berke Zorlu nahm das Geschenk an und lupfte den Ball zum 1:1 ins leere Erler Tor. So ging es dann auch in die Pause und die Gastgeber witterten ihre Chance.

Natürlich konnte Didi Maurberger bis dahin nicht zufrieden sein und das dürfte auch in der Kabine Thema gewesen sein. Die SVG MHM Erl kam wieder recht früh aus der Kabine und man sah das die Spieler untereinander noch Gesprächsbedarf hatten. Und als hätte es Halbzeit eins nicht gegeben, legten die Jungs aus Erl los wie die Feuerwehr. In der 47. Minute spielte Martin Schwaiger einen Sahnepass durch die Schnittstelle der Abwehr, Sturmtank Thomas Schwaighofer ließ sich nicht vom Weg abbringen und jagte den Ball zum 1:2 in die Maschen. 180 Sekunden später gab es noch eine Unsicherheit in der Abwehr, doch Joe Haselsberger hielt gegen Daniel Hintner souverän. In der 55. Minute kam Thomas Schwaighofer an den Ball, flankte in Richtung Sebastian Maier. Dieser nahm den Ball volley aus der Luft und dieses Geschoss rauschte unerreichbar ins Tor von Radfeld, der Spielstand lautete 1:3. Vier Minuten später war die Messe dann gelesen, denn nach einer Ecke von Martin Schwaiger wurde es im Strafraum recht undurchsichtig. Am Ende wollte man den Ball von der Torlinie schlagen, man traf aber den eigenen Mitspieler und das Leder flog zum 1:4 ins Netz. Weitere 180 Sekunden war verstrichen, da schlug Markus Moser einen schönen Pass in Richtung Sebastian Maier. Dieser erinnerte sich wohl an sein erstes Tor, nahm den Ball wieder direkt aus der Luft und traf in der Tat zum 1:5. Danach nahm die SVG MHM Erl deutlich Fahrt aus dem Spiel, Didi Maurberger schenkte einigen Jungs aus der Reserve noch Spielzeit und so durften die Gastgeber ein wenig am Ergebnis feilen. Zweimal rettete Joe Haselsberger gegen Christof Auer und Mert Bickici, doch in der 74.Minute war der "Oldie" gegen den tollen Freistoß von Hannes Osterman machtlos, der Ball schlug nämlich im Kreuzeck ein. Die SVG MHM Erl hätte in der Schlussphase das Ergebnis noch deutlicher gestalten können, doch Thomas Eder setzte den Ball in der 78. Minute gegen den Pfosten und Semeon Stuckenberger scheiterte in der 87. Minute, alleine vor dem Tor stehend, am Tormann der Gastgeber. So blieb es letztendlich beim verdienten 5:2 für die SVG MHM Erl, die am kommenden Freitag, dem 27.8.2021, auf den FC Wildschönau trifft.

Beste Spieler SVG MHM Erl: Thomas Schwaighofer (ST), Sebastian Maier (MF)

