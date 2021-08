Alois Neumayr analysiert Kitzbühel II gegen Brixlegg/Rattenberg – 3:3 zwischen Wörgl II und Schlitters

Details Dienstag, 31. August 2021 17:33

Die SPG Brixlegg/Rattenberg hat auch in der sechsten Runde der Bezirksliga Ost nicht gewackelt. Beim FC Eurotours Kitzbühel II wird ein 3:1 Erfolg gefeiert und damit muss die weiße Weste nicht ausgezogen werden. Eine sehr abwechslungsreiche Partie bieten der SV Wörgl II und SV Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass – 3:3 nach neunzig Minuten. Bad Häring bleibt Leader Brixlegg auf den Fersen – ein 2:1 Erfolg gegen Fügen II und ein Sprung auf Platz zwei der Tabelle. Radfeld feiert den ersten Punkt – 1:1 gegen Kössen, Kössen fällt auf Platz drei der Tabelle zurück.

Starkes Duell zwischen Kitzbühel II und Brixlegg/Rattenberg

Die 6. Runde der Bezirksliga Ost startet und der FC Eurotours Kitzbühel 1b empfängt den Tabellenführer SPG Brixlegg/Rattenberg. Man hörte schon von ein paar Seiten, dass Kitzbühel 1b in den nächsten Jahren gerne in die Gebietsliga Ost aufsteigen möchte - aber nicht nur der FC Eurotours Kitzbühel 1b möchte das, sonder auch der SPG Brixlegg/Rattenberg und bei der SPG schaut es in der laufenden Saison sehr gut aus. Die letzten 5 Spiele hatte man alle gewonnen und auch in Kitzbühel will man sich sehr stark präsentieren.

So auch in den ersten zwanzig Sekunden der Partie, ein Fehlpass in der Hälfe von Kitzbühel die der SPG Brixlegg/Rattenberg nutzt diesen eiskalt aus! Nach einem Tumult vor dem Tor ein Eigentor von Rene Klaunzer von Kitzbühel, sehr bittere erste Sekunden im Spiel für die Heimelf. Das Spiel wurde dann aber eher ruhiger und beide Teams hatten gute Chancen für ein paar Treffer, so auch in Minute 28, als der Ball von links in die Mitte gespielt wurde und Philipp Radacher diesen lässig reinschieben konnte, somit der Ausgleich für Kitzbühel.

So ging es dann auch in die Halbzeit.

In Hälfte zwei wollten beide Teams die drei Punkte mitnehmen und das spürte man auf dem Rasen. Die sehr junge Mannschaft von Kitzbühel versuchte alles, aber auch vergebens - obwohl man gut spielt. In Minute 65 der nächste Schlag von Brixlegg, ein schönes Freistoßtor aus mehr als zwanzig Meter Entfernung von Michael Peer. Kitzbühel versucht es weiter auf den Ausgleich zu drücken, wobei beide Teams auch viele Abseitsstellungen verdauen mussten, Minute 83 dann der Schlusspunkt, denn Maximilian Moser macht denn Sack für SPG Brixlegg/Rattenberg zu!

Von beiden Teams ein super Spiel, wobei Kitzbühel am Ende der Verlierer ist. Die SPG nach wie vor mit einer weißen Weste!“

Bericht: Alois Neumayr

Sechs Treffer zwischen Wörgl II und Schlitters

Cetin Esen, Trainer SV Wörgl II: „Ein Spiel mit sehr viel vergebenen Chancen auf beiden Seiten. Ein schnelles, kampfbetontes, aber auch im Grossem und Ganzen faires Spiel beider Mannschaften. Das Spiel hätte auch 6:6 ausgehen können. Ich schätze, dass beide Teams mit dem Remis zufrieden sind. Letztendlich – aus meiner Sicht - auch eine gerechte Punkteteilung. Der sehr schwache Schiri zog in der 92. Minute zur Verwunderung aller Beteiligten noch eine rote Karte für eine Aktion, bei der nicht mal irgendein Vergehen vorlag. Wir konnten bereits in der 16. Minute durch Ervin Jean-Pierre in Führung gehen, dann legt Josef Thurner zweimal für Schlitters vor. Schlitters geht mit einer 2:1 Führung in die Pause. Sebastian Slak macht für unser Team einen Doppelpack, Dominik Kreidl gleicht für Schlitters zum 3:3 aus.

Beste Spieler SV Wörgl II: Eldin Sabic (6er), Jean-Pierre Ervin (10er), Alfred Shahany (RV)

