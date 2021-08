Hermann Achorner gibt gegen Wildschönau sein Debüt für die SVG Erl!

Details Dienstag, 31. August 2021 17:51

Gute Nullnummer in der sechsten Runde der Bezirksliga Ost zwischen SVG MHM Erl und dem FC Raiffeisen Wildschönau. Beide Teams festigen mit dieser Punkteteilung die Position im Tabellenmittelfeld.

Spielanalyse SVG Erl vs. FC Wildschönau von Mario Träger aus der Sicht von Erl

Das Ziel war, mit schnellem Spiel die starke Defensive der Gäste zu beschäftigen und in der Defensive kompakt gegen den Ball zu stehen, um Top-Torjäger Lucas Thaler keinen Raum zu geben. Zumindest konnte man über neunzig Minuten den zweiten Teil erfüllen, denn der Gästestürmer konnte seine Quote nicht verbessern.

Es entwickelte sich vom Anpfiff weg auch ein schnelles und intensives Spiel, allerdings neutralisierte man sich dabei mehr oder weniger zwischen den beiden Strafräumen. Da Erl stur die Räume zustellte, mussten die Gäste mit langen Bällen operieren. Dreimal stimmte dabei in Halbzeit eins die Zuteilung von Raum und Gegenspieler nicht und da hätte der Gast auch durchaus mehr daraus machen können, verpasste aber in Führung zu gehen. Von unserem Team kam einfach zu wenig Gefahr, weil man das Flügelspiel nicht aufziehen konnte und die Stürmer dadurch einfach in der Luft hingen. So blieb es zur Pause beim 0:0.

In Halbzeit zwei hofften die Zuschauer und Trainer beider Teams auf mehr Räume und mehr Torchancen. Doch es änderte sich nichts am Spielverlauf, es gab lange Zeit keine wirkliche Torchance, weil die Defensiven auf beiden Seiten weiter gut arbeiteten und den Teams auch einfach die Ideen fehlten. Bei der SVG MHM Erl reagierte man um die 60. Minute und man brachte Florian Pichler ins Spiel, der zuletzt mit muskulären Problemen zu kämpfen hatte. Und der "Ballstreichler" deutete in der 70. Minute an, weshalb sein Mitwirken so wichtig ist. Seine Ecke drehte sich nämlich direkt auf das Tor zu und wäre der Ball nicht gegen die Latte geklatscht, die SVG MHM Erl hätte ein tolles Tor feiern können. Dann lief die 72. Minute und die SVG MHM Erl schickte nun nochmal geballte Erfahrung auf den Platz, denn mit Hermann Achorner gab ein über die Grenze hinaus bekannter Mittelfeldspieler sein Debüt im Dress von Erl. Das schien das Team nochmal zu beflügeln und in der 82. Minute hatte Stefan Erharter tatsächlich die Führung auf dem Fuß, doch der Gäste-Goalie hielt den Schuss einfach überragend. Im direkten Gegenzug hatte der FC Wildschönau dann auch die Chance auf den "Lucky Punch". Den ersten Schuss wehrte Patrick Schaffer mit einem unglaublichen Reflex ab, musste sich danach auch nochmal mit vollem Einsatz ins Getümmel werfen, um das Spielgerät endgültig zu fixieren. So blieb es nicht nur nach dieser Szene beim 0:0, denn es änderte sich auch bis zum Schlusspfiff nichts mehr.

Erl Trainer Christoph Waldner war nach dem Spiel mit dem Punkt zufrieden. "Es war ein gutes Bezirksligaspiel, welches von der Spannung lebte. Beide Teams zeigten in der Defensive viel Einsatz, uns fehlte in der Offensive einfach dieser eine Moment, diese eine Spielidee , um die harte Nuss zu knacken".

