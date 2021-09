Aufsteiger Bad Häring nach Sieg in Niederndorf nur mehr einen Punkt hinter Leader Brixlegg

Details Sonntag, 05. September 2021 01:15

Die SPG Brixlegg/Rattenberg hat in der siebenten Runde der Bezirksliga Ost die ersten Punkte verloren. Erl konnte sich mit einem 2:2 einen Punkt nach Hause mitnehmen. Der FC B&W Glasbau Bad Häring hatte beim Tabellenletzten SV Niederndorf keine Probleme und gewann mit 6:0. Damit liegt Bad Häring nur mehr einen Punkt hinter Brixlegg. Die Partie des Tabellendritten Kössen in Wildschönau musste coronabedingt abgesagt werden.

Drei Treffer von Harald Vcelar für Bad Häring

Der SV Niederndorf tut sich von Beginn an schwer in die Partie zu kommen. Die Gäste haben das Spiel recht gut unter Kontrolle, spielerische Akzente sind aber nicht gerade die Stärke der Partie. Die Gäste sind aber in der Lage, die Möglichkeiten die sich bieten, in Tore zu verwandeln. 3:0 nach einer halben Stunde – zwei Treffer von Harald Vcelar und Andreas Pastler gelingt das 3:0 in Minute 28. So ist die Partie doch recht schnell vorentschieden.

In Hälfte zwei kann die Heimelf nicht zulegen. Das Spiel bleibt auf durchschnittlichem Niveau, über 300 Zuschauer sehen einen recht dominanten Auftritt der Gäste. Mit dem 4:0 durch Christian Egger und dem 5:0 durch Harald Vcelar in der 62. Minute ist die Luft ziemlich draußen. In der 80. Minute das 6:0 durch Thomas Ehrenstrasser. Ein ganz klarer Erfolg des Aufsteigers gegen Niederndorf, die Gefahr laufen - als Tabellenletzter und nach wie vor punktelos – den Anschluss an das Feld zu verlieren. Radfeld gelingt nämlich ein 4:1 Erfolg gegen Aschau und Radfeld hat sich damit schon um vier Punkte von Niederndorf abgesetzt.

Beste Spieler FC B&W Glasbau Bad Häring: Harald Vcelar (ST), Thomas Ehrenstrasser (MF zentr.), Bayram Dolas (V)

Thomas Kopp, Trainer FC B&W Glasbau Bad Häring: „Spiel war nicht wirklich „narrisch guat“, aber wir hatten alles im Griff und haben auch die Tore gemacht und unsere Chancen verwertet. Die Leistung war okay, der Kader ist sehr klein und vier Spieler - die nicht fit waren - mussten deswegen trotzdem spielen. Da ist dann am Ende schon ein wenig die Luft ausgegangen.“

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!