Aschau schafft mit Sieg gegen Wörgl II Anschluss an das Tabellenmittelfeld

Ultimatives Duell an der Tabellenspitze der Bezirksliga Ost – die SPG Brixlegg/Rattenberg gewinnt in Bad Häring mit 3:2 und erobert wieder die Tabellenspitze. Kössen nach einem 4:2 gegen Kitzbühel II nach Verlustpunkten gleichauf mit Brixlegg, aber auch Erl hält mit einem 4:1 gegen Schlitters den Kontakt zur Tabellenspitze. Am Tabellenende gelingt dem FC Aschau ein Befreiungsschlag – 2:0 gegen den SV Wörgl II und damit neun Punkte Puffer auf die Abstiegszone.

Wörgl II stark im Spielaufbau – doch Aschau setzt sich durch!

Richtungsweisende Partie am Tabellenende – Aschau und Wörgl II halten vor Runde zehn bei je zehn Zählern und könnten mit einem Sieg den Anschluss an das Tabellenmittelfeld schaffen. Bei den Gästen merkt man natürlich die gute Fußballschule, im Spielaufbau zeigt die Mannschaft ihre Qualitäten. Nur im Abschluss klappt es nicht nach Wunsch. Der Führungstreffer für die Gäste liegt in der ersten Viertelstunde in der Luft, aber Aschau hält vor etwa 150 Zuschauern und Fans das 0:0. In Folge kommt aber Aschau besser ins Spiel und in der 23. Minute haben die Hausherren und deren Fans Grund zum Jubeln. Eine Kopfballvorlage, mit dem Kopf von Matthias Taxacher abgeschlossen – Aschau führt mit 1:0. Vorteile für Aschau, die Partie bleibt aber trotzdem eng.

In der Halbzeitpause wechselt Wörgl – Samy Maier kommt für Görkem Ariduru und auch Aschau tauscht nach einer Stunde. Alexander Mössmer verlässt den Platz, Elias Wildauer kommt ins Spiel. Aschau hält die Führung – zwanzig Minuten vor dem Ende tauscht Wörgl zweimal, in Minute 79 kommen auch zwei neue Spieler für Aschau. Die Entscheidung nach einem Konter von Aschau in der 85. Minute. Matthias Taxacher sorgt mit einem wunderbaren Heber über den Goalie der Gäste für das 2:0. Aschau sichert sich zwei sehr wichtige Punkte und auf Platz fünf fehlen nur mehr drei Zähler. Am Tabellenende haben Radfeld (0:3 in Ried/Kaltenbach) und Niederndorf (0:4 in Fügen) nicht zu Schlitters aufschließen können, Schlitter verliert nämlich in Erl 1:4.

Beste Spieler FC Aschau: Matthias Taxacher und Mathias Leitner

Michael Schweinberger, Trainer FC Aschau: „Wir haben gegen eine sehr starke Mannschaft gespielt. Es war uns aber von Anfang klar, dass es nicht leicht werden wird. In den ersten Minuten hatten wir Glück nicht in Rückstand zu geraten. Über das ganze Spiel waren wir aber – aus meiner Sicht – die bessere Mannschaft.“

