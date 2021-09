Erl kommt mit Dreier gegen Schlitters der Tabellenspitze näher

Details Dienstag, 28. September 2021 23:47

In der Bezirksliga Ost hat sich die Tabellenspitze nach der zehnten Runde doch merklich verdichtet. Durch das 3:2 der SPG Brixlegg/Rattenberg beim Tabellenführer Bad Häring konnte auch die SVG MHM Erl bis auf fünf Punkte an den Tabellenführer heranrücken. Erl feiert zuhause einen ungefährdeten 4:1 Erfolg gegen Schlitters.

Turbulente Anfangsphase

Erste Minute – Freistoß zentral von Erl. Florian Pichler nahm Maß und setzte den Ball unter Mithilfe vom Torwart gegen den Pfosten. Nächster Versuch von Florian Maier – abermals Pfosten. Also schon in den ersten Momenten der Partie jede Menge los. In der fünften Minute zielt aber Christoph Waldner ganz genau und bringt sein Team per Kopf mit 1:0 in Führung. Die SVG MHM Erl drückt auch danach auf das Gaspedal und erspielte sich weitere gute Möglichkeiten, aber es fehlte vor dem Tor noch dieser letzter Punch, um schnell für klare Verhältnisse zu sorgen. In der 16. Minute flog erneut ein Ball vor das Tor von Schlitters. Der Goalie lief nicht wirklich aus dem Gehäuse raus, der Verteidiger reagierte auch zu spät und das nutzte Thomas Schwaighofer mit einem Kopfball ins Tor der Gäste, erhöhte damit auf 2:0. 43. Minute: Sebastian Maier gewinnt das Laufduell gegen seinen Gegenspieler und setzt den Ball in Richtung Tor der Gäste. Es fehlt jedoch die Wucht und so schien es eine klare Sache für den Torwart zu sein. Doch dem Goalie rutscht der Ball unter der Sohle durch und trudelt zum 3:0 ins lange Eck. Klare 3:0 Führung für Erl zur Pause.

In der zweiten Hälfte verflacht die Partie zusehends und das lag wohl an der klaren Führung von Erl. So blieb es bis in die Schlussphase beim 3:0. In der 88. Minute ein langer Ball der Gäste. Josef Wieser und Alexander Jungmann liefen entspannt zum Ball. Für Thomas Sieberer genau mit der richtigen Geschwindigkeit, denn der Stürmer nutzte die Nachlässigkeit und schob den Ball - am Ende auch an Goalie Patrick Schaffer – vorbei und verkürzt auf 1:3. In der 90. Minute noch ein weiteres Highlight. Thomas Schwaiger bekam im Strafraum den Ball, narrte die Hintermannschaft mit einem überragenden Sohlentrick, und wurde von den Beinen geholt. Der starke Schiedsrichter Josef Hölzl zeigt sofort auf den Punkt und Capitano Christoph Schwaiger jagt den Ball zum 4:1 ins Netz. Das war dann auch der Endstand.

Beste Spieler SVG MHM Erl: Thomas Schwaighofer (Sturm), Martin Schwaiger und Christoph Schwaiger (beide Mittelfeld)

Christoph Waldner, Trainer SVG MHL Erl: "Ein ungefährdeter Erfolg meiner Mannschaft. Ein sehr faire Partie und nun freut man sich bei der SVG auf das nächste Highlight der Herbstrunde, denn der FC Kössen gastiert am Samstag, dem 2. Oktober 2021, in Erl!

