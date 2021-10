Erl setzt sich im Klassiker gegen Kössen durch – Wörgl II fordert Bad Häring voll!

Details Dienstag, 05. Oktober 2021 17:35

SVG MHM Erl hat den dritten Tabellenplatz in der Bezirksliga Ost erobert. In einem dramatischen Spiel konnte in der 11. Runde der FC Skihütte Kössen mit 4:2 bezwungen werden. Eine ganz starke Partie hat der SV Wörgl II gegen den Tabellenzweiten FC B&W Glasbau Bad Häring abgeliefert, konnte aber beim 1:2 keine Pnnkte holen – im Abschluss war Wörgl absolut nicht effektiv.

Blutjunger Goalie von Erl sorgt für die Entscheidung gegen Kössen!

Es war ein unglaublich packendes und spannendes Spitzenspiel, welches 450 Zuschauer am späten Samstagnachmittag in Erl zu sehen bekamen. Der Fußball-Bezirksligist SVG MHM Erl setzte sich am Ende mit 4:2 (3:1) gegen FC Skihütte Kössen durch und schob sich in der Tabelle auf den dritten Platz vor. Das Team von Trainer Christoph Waldner liegt jetzt mit einundzwanzig Punkten hinter FC Bad Häring (25) und Spitzenreiter SPG Brixlegg/Rattenberg (26).

Schon im ersten Durchgang entwickelte sich eine intensive und teilweise giftig geführte Partie. In der 22. Minute jagte Thomas Schwaighofer eine Flanke von Elias Lageder zum 1:0 ins Netz. Sechzig Sekunden später kam die Vorlage wieder von Elias Lageder und diesmal traf Christoph Waldner, stellte auf 2:0 für die SVG MHM Erl. Es vergingen nur 120 Sekunden, da schlug der Ball wieder ein. Diesmal jedoch auf der Seite von Erl, denn Toni Dilber nutzte ein Durcheinander nach einer Ecke und vollstreckte zum Anschlusstreffer. Es blieb ein umkämpftes Spiel und manchmal hatte man in den Zweikämpfen auch das sprichwörtliche Messer zwischen den Zähnen. Kurz vor der Pause war Elias Lageder dann einmal mehr zu schnell für die Defensive des FC Kössen, spielte einen feinen Ball in den Lauf von Christoph Waldner und der setzte das Leder eiskalt in die Maschen, es hieß zur Pause 3:1 für Erl.

Die 2. Halbzeit war über weite Teile von Kampf, Hektik, Theatralik und zahlreichen Diskussionen um Schiedsrichterentscheidungen geprägt, obwohl der Mann an der Pfeife eigentlich mit seinen Entscheidungen nie wirklich deutlich aus dem Ruder lief. Die SVG MHM Erl hatte die Partie dadurch auch eigentlich im Griff, bis man in der 55. Minute einmal nicht mit der nötigen Konsequenz in den Zweikampf ging und Johannes Hörfarter auf 2:3 verkürzen konnte. Es blieb also noch viel Restzeit auf der Uhr, doch den Gästen fiel nichts mehr ein. In der 84. Minute legte sich Christian Hetzenauer vom FC Kössen mit dem Schiedsrichter an und kassierte prompt den gelb-roten Karton. In der Nachspielzeit gab es noch ein Schmankerl für die Fans der SVG MHM Erl. Christoph Waldner wurde von Co-Trainer Didi Maurberger in der 93. Minute aus dem Spiel genommen und durch Patrick Enzi ersetzt. Das sechzehnjährige Torwarttalent, diesmal eben im Spielerdress unterwegs, war nur wenige Sekunden auf dem Feld, da erzielte der Erler Junge unter dem großen Jubel der 450 Zuschauer das entscheidende Tor zum 4:2.

Erl Trainer Christoph Waldner nach dem Spiel: „Die Truppe hat ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Wir haben uns in der Spitzengruppe festgebissen, was unser Ziel war. Ich bin stolz auf das Team und natürlich freue ich mich am heutigen Tag auch besonders für Patrick Enzi. Das sind Momente, die vergisst du als junger Spieler nicht mehr".

Co-Trainer Didi Maurberger: "Die ersten beiden Tore waren bärenstark herausgespielt. Danach hat die Mannschaft mit der nötigen Leidenschaft um jeden Meter gekämpft, sodass der Sieg absolut verdient ist".

Beste Spieler SVG MHL Erl: Elias Lageder (rechte Außenbahn), Simon Schett (Innenverteidigung), Christoph Waldner (Sturm)

Wörgl II scheitert gegen Bad Häring im Abschluss

Cetin Esen, Trainer SV Wörgl II: „Wir waren in der ersten Halbzeit die tonangebende Mannschaft. Wir haben Chancen um Chancen vergeben. Da waren fünf hundertprozentige Chancen dabei. Da muss man einfach ein paar davon reinmachen. So wie die letzten Wochen haben wir unsere Schwächen im Abschluss. So ging es mit einem Remis in die Halbzeit. Der Beginn der zweiten Halbzeit war ziemlich ausgeglichen. Durch ein sehenswerten Tor gingen wir verdient durch Daniel Egger in der 59. Minute mit 1:0 in Führung. Vergaben danach einige Chancen auf das mögliche 2:0. Nach einer weiteren vergebenen hundertprozentigen Chance, fast im Gegenzug, bekamen wir aus dem nichts den Ausgleich zum 1:1 durch Christian Egger. Danach offener Schlagabtausch. In dieser Phase hätte sowohl der Gegner als auch wir in Führung gehen können. Als jeder mit einem Unentschieden gerechnet hat, wird ein Gegner, beim Versuch den Ball wegzukicken, am Fuß getroffen und der Ball rollte ins Tor rein. Florian Ritzer ist der Torschütze. Meine Mannschaft hätte zumindest ein Remis verdient gehabt!“

Beste Spieler SV Wörgl II: Melihgazi Esen (ST), Stefan Mallaun (IV), Armin Krepatz (RV)

