Extrem starke zweite Halbzeit von Erl gegen Bad Häring – Kantersieg von Wörgl II gegen Ried

Details Montag, 18. Oktober 2021 16:12

Die letzte Partie in der Meisterschaft der Bezirksliga Ost 2021 verlief für den SV Wörgl II und der SVG MHM Erl höchst erfreulich. Erl spiel den Tabellenzweiten FC B&W Bad Häring in der zweiten Hälfte an die Wand, dem SV Wörgl II gelingt ein 6:0 Kantersieg gegen Ried/Kaltenbach. Wörgl II hat sich mit diesem Dreier fünf Punkte von der Abstiegszone abgesetzt, Erl liegt nur mehr zwei Punkte hinter dem Leader Brixlegg und einen Punkt hinter Bad Häring auf Platz drei der Tabelle.

Erl dominiert den Tabellenzweiten in Hälfte zwei

300 Zuschauer wollten am Freitagabend in der Fußball-Bezirksliga Ost das Spitzenspiel zwischen der SVG MHM Erl und dem FC B&W Bad Häring sehen. Am Ende siegte der Tabellendritte aus Erl deutlich mit 5:1 und hat zum Führungsduo aufgeschlossen, da der Tabellenerste Brixlegg/Rattenberg sein Spiel auch verlor. In der ersten Halbzeit hatten beide Mannschaften ihre guten Phasen und man begegnete sich auf Augenhöhe. Christoph Waldner brachte die SVG MHM Erl in der 2.Minute, nach einer Ecke von Florian Pichler, per Kopf in Führung. Man hatte danach auch zwei weitere gute Chancen, so erneut Christoph Waldner, der aus kurzer Distanz am Torwart scheiterte. Mit einem Freistoß von Harald Vcelar drehte sich das Spiel und die Gäste zeigten, warum man in der Tabelle oben zu finden ist. Doch Goalie Patrick Schaffer hatte wieder einen Sahnetag erwischt und hielt u.a. das Geschoss vom Top-Torjäger des FC B&W Bad Häring. In der Endphase der ersten Halbzeit kippte das Pendel wieder in die andere Richtung und Erl wurde stärker, aber der zweite Treffer wollte noch nicht fallen. So blieb es zur Pause, in einem sehr fairen Spiel, beim 1:0.

"Das frühe 1:0 von uns war natürlich wichtig, aber ebenso auch zwei richtig gute Paraden von Goalie Patrick Schaffer, der u.a. einen gewaltigen Freistoß von Harald Vcelar in der 17.Minute entschärfen konnte", so Coach Christoph Waldner.

In Halbzeit zwei übernahm die SVG MHM Erl dann gänzlich das Kommando und spielte sich dabei teilweise auch in einen Rausch. Tom Eder gelang in der 56.Minute das viel umjubelte 2:0 und startete damit verrückte zehn Minuten. In der 60. Minute setzte sich Christoph Waldner geschickt ab und versenkte den Ball zum 3:0. Die Freude unter den Zuschauern war noch nicht ganz abgeklungen, da gab es wieder eine Lücke im Spiel der Gäste und Christoph Waldner netzte in der 63.Minute zum 4:0 ein. 120 Sekunden später war man etwas zu euphorisch, Harald Vcelar kam im Strafraum an den Ball und verkürzte auf 1:4. Der Routinier des Tabellenzweiten wollte mehr, doch Christoph Waldner gab im direkten Gegenzug die passende Antwort, versenkte nämlich die nächste Chance und erhöhte auf 5:1. Danach wurde die Partie, auch durch die vielen Wechsel, entsprechend ruhiger und es fielen keine weiteren Tore. So konnte der souveräne Schiedsrichter Nenad Kostacevic das Spiel entspannt über die Bühne bringen, wozu auch beide Teams mit der fairen Spielweise beitrugen. Die SVG MHM Erl siegte am Ende hochverdient mit 5:1 und setzte zum Ende der Herbstrunde nochmal eine Duftmarke.

Erl Trainer Christoph Waldner: "Die zweite Halbzeit war sehr nahe an der Perfektion, denn uns gelang in der Drangphase fast alles. Das Gegentor ist ärgerlich, weil Patrick Schaffer sich die Null am Ende verdient gehabt hätte. Ich ziehe an dieser Stelle den Hut vor meiner Mannschaft, die einige Rückschläge verkraften musste und dann zum Ende der Herbstrunde voll da ist. Wir stehen jetzt zurecht da, wo wir auch hingehören".

Erl Co-Trainer Didi Maurberger: "Christoph Waldner hat die Party angeworfen, denn vier Tore in einem Spitzenspiel muss du erst Mal machen. Unsere Defensive hat fast nichts anbrennen lassen, wohlgemerkt gegen den Tabellenzweiten und einem weiteren Top-Stürmer der Liga. Bin stolz auf die Jungs und jetzt haben wir eine Grundlage für das Frühjahr geschaffen".

Beste Spieler SVG Erl: Goalie Patrick Schaffer, Alexander Jungmann, Christoph Waldner

Ein halbes Dutzend Treffer für Wörgl II gegen Ried/Kaltenbach

Cetin Esen, Trainer SV Wörgl II: „Von Anfang an ließ meine Mannschaft nichts anbrennen. Dominierte das Spiel neunzig Minuten lang. In allen Belangen waren wir die bessere Mannschaft. Das Ergebnis hätte bei besserer Chancenverwertung auch zweistellig sein können. Ich bin sehr froh, dass wir endlich im Abschluss cleverer als die vergangenen Wochen waren und mit einem Sieg in die Winterpause gehen können. Die Treffer für unser Team haben Sebastjan Slak (4), Eldin Sabic und Melihgazi Esen erzielt.

Beste Spieler SV Wörgl II: Sebastjan Slak (ST), Bastian Pichler (RF), Melihgazi Esen (LF)

