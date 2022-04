Bad Häring mit Remis gegen Alpbach – Fügen II bezwingt Kössen

Details Montag, 11. April 2022 01:33

Niederlage für den Tabellenführer der Bezirksliga Ost SPG Brixlegg/Rattenberg in der 16. Runde – ein 2:4 auswärts gegen Schlitters. Die Verfolger können diese Niederlage aber nicht voll nützen. Erl spielt in Niederndorf 2:2 und der FC B&W Glasbau Bad Häring spielt beim FC Raiffeisen Wacker Alpbach 3:3. Damit trennen die Top-3 Brixlegg, Bad Häring und Erl nur mehr drei Punkte. Der SV Fügen II festigt den Platz im oberen Mittelfeld der Tabelle mit einem 3:1 gegen Kössen.

Doppelpack binnen zwei Minuten für Fügen II gegen Kössen

Mario Oderich, Trainer SV Fügen II: „Ein recht gutes Spiel von der ersten Minute an. Es ging hin und her - mit recht viel Tempo. Nach einem Pass in die Schnittstelle in der 18. Minute wird uns ein Strafstoß zugesprochen und Christoph Döttelmayer hat zum 1:0 verwandelt. Kössen war sichtlich geschockt und wir haben sofort nachgelegt. Tolle Umschaltaktion und das 2:0 durch Mario Emberger nur eine Minute später. Zunächst Chance zum 3:0 und dann doch das 3:0 in der 33. Minute durch Predrag Keser. Das Spiel wurde nun recht hitzig. In Hälfte zwei ein Kampfspiel mit viel Krampf und ein Lob für den Schiri, der sich nicht aus der Ruhe bringen ließ. Wir haben den Dreier gut über die Bühne gebracht, den Gästen ist nur das 1:3 in der 81. Minute durch Thomas Steffl gelnngen. Ein Schritt in die richtige Richtung – Pauschallob für die ganze Mannschaft“

Bester Spieler SV Fügen II: Mario Emberger

Sechs Treffer zwischen Alpbach und Bad Häring

Matthias Schwarzenauer, Trainer FC Raiffeisen Wacker Alpbach: „In der dritten Minute ist uns bereits die Führung gelungen – Gerhard Bletzacher hat zum 1:0 getroffen. Nur vier Minuten später war meine Mannschaft zweimal unaufmerksam und die Gäste haben das Spiel gedreht. Das 1:1 durch Leo Zubonja und die 2:1 Führung für Bad Häring durch Florian Ritzer. Wir sind aber sehr gut im Spiel geblieben und konnten in Minute sechzehn durch Jakob Lederer zum 2:2 ausgleichen. Am kleinen Platz ist uns dann noch vor der Pause die Führung zum 3:2 durch Stefan Klieber gelungen. Bad Häring hatte in dieser Partie sehr viele Standards und da kann immer was passieren. Nach einem solchen Standard entstand vor unserem Tor ein Gestocher in der 71. Minute und Felix Wall stellt den Endstand von 3:3 her. Die letzten Minuten der Partie verliefen dann sehr ausgeglichen.“

Beste Spieler FC Raiffeisen Wacker Alpbach: Jakob Lederer (V), Daniel Zellner (IV)