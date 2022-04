Schlitters bezwingt Leader Brixlegg/Rattenberg!

Details Donnerstag, 14. April 2022 02:10

In der 16. Runde der Bezirksliga Ost wurde es an der Tabellenspitze markant enger. Der SV Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass konnte Tabellenführer SPG Brixlegg/Rattenberg mit 4:2 besiegen. Die Verfolger nützen diesen Ausrutscher aber nicht optimal, denn Bad Häring und Erl holen gegen Alpbach bzw. Niederndorf auswärts nur einen Punkt. Aber trotzdem – nur mehr drei Punkte trennen die Top-3!

Tobias Spielvogel muss auch in der KM1 ran und wird zum Helden!

Hiobsbotschaft für Schlitters vor dem Anpfiff – beim Stammtorhüter Simon Fili wurde wieder eine Verletzung akut. Tobias Spielvogel, er war zuvor bei der Reserve im Tor, ging zwischen die Pfosten. Minute acht – Führung der Gäste durch Mario Stock - Fehler in der Defensive von Schlitters. Schlitters in Folge stark, die Gäste versuchten eine schnelle Vorentscheidung auf das 2:0, scheiterten jedoch am Tormann und der Abwehr. In Minute 34 war es dann so weit, ein Gestochere im Strafraum und der Schiri zeigt sofort auf den Elferpunkt. Neuzugang Christopher Ronacher legte sich den Ball zurecht und beförderte diesen mit einem platzierten Schuss zum 1:1 ins Tor der Gäste. Nur fünf Minuten später konnte sich Josef Thumer im Strafraum durchsetzen und brachte das Leder zur 2:1 Führung im Gästekasten unter. Halbzeit 2:1 für Schlitters.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit versuchten die Gäste Druck aufzubauen, um schnell den Ausgleich zu erzielen. Minute 71 – abermals Elfer für Schlitters, abermals verwertet Christopher Ronacher. Brixlegg/Rattenberg ließ nicht locker und konnte in Minute 77 durch Marcel Bauer auf 2:3 verkürzen. Dieser Anschlusstreffer erweckte bei den Gästen wieder den Kampfgeist. Kurz nachher gab es im Schlitters-Strafraum Elferalarm. Diesen Strafstoß parierte Tobias Spielvogel. In Minute 87 konnte dann Manuel Gutsche das entscheidende 4:2 für Schlitters erzielen.

Beste Spieler SV Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass: Tobias Spielvogel (Tor), Christopher Ronacher (V)