Kitzbühel II setzt sich gegen Wörgl II durch!

Details Dienstag, 03. Mai 2022 23:24

In der 19. Runde der Bezirksliga Ost ging der FC Eurotours Kitzbühel II als Favorit in das Spiel gegen den SV Wörgl II. Wörgl II schwebt in akuter Abstiegsgefahr, liegt nur mehr zwei Punkte über der roten Zone. Radfeld in Schlagdistanz, Radfeld verliert aber ebenso wie Wörgl II. Wörgl II unterliegt Kitzbühel mit 2:4 und Radfeld in Aschau 1:4. Drei sehr wichtige Punkte für Aschau, die sich im direkten Duell etwas Luft nach unten verschaffen.

Kitzbühel II gegen Wörgl II – Spielanalyse von Alois Neumayr

Der FC Eurotours Kitzbühel 1b empfängt im Derby den SV Wörgl 1b. Kitzbühel zuhause stark, besetzt zur Zeit den vierten Platz und erreicht seit dem Aufstieg in die Bezirksliga Ost immer gute Resultate, auch wenn man gegen das starke Team in Brixlegg unterlegen war. Der SV Wörgl 1b - eher in der unteren Hälfte der Liga zuhause - musste gegen eine Kitzbühler Mannschaft ran, die heute einiges zu bieten hatte.

Kurios war auch, dass der Schiedsrichter anstatt mit zwei Spielern, die jeweils eine Fahne bekommen, nur mit einem auf das Feld kam. Kitzbühel meldete sich für eine Seite, doch die andere Seite blieb frei, Wörgl auch nur mit zwei Auswechselspielern und eventuell diesbezüglich mit keinem Fahnenheber. Da musste der Schiedsrichter klare Kritik einstecken von der Wörgler Seite, denn in Minute zwei gab es das 1:0 für Kitzbühel durch Marc Hassler, wobei aber heftig auf Abseits reklamiert wurde. Der Schiedsrichter erkennt das Tor an, denn ohne Assistenten auf der anderen Seite kann man nicht beurteilen, ob es wirklich abseits war.

Kitzbühel die spielbestimmende Mannschaft bis in Minute zwanzig, man hatte viele Chancen, obwohl in Minute neun wohl die beste Chance zum 2:0 vereitelt wurde. Bei einem Freistoß trifft Nebosja Vukovic nur die Stange. Nach Minute zwanzig kommt Wörgl immer besser ins Spiel, nach einem Handspiel zögert der Schiri nicht und Csaba Fogarasi kann denn Ausgleich erzielen. In Folge eine ausgeglichene Partie, wo jeder die Chance hatte in Führung zu gehen. Halbzeitstand 1:1.

In den zweiten 45 Minuten ist Kitzbühel wieder dominant unterwegs und kann sich wieder viele Chancen herausspielen. Minute 58 das Highlight: nach einem Einwurf kommt der Ball schön in die Mitte, wo die Wörgler Abwehr denn Ball hoch in die Luft spielt, Marc Hassler kann mit einem starken Fallrückzieher den Ball in der Luft abfangen und verwandelt den Ball knapp außerhalb des 16ers unhaltbar - das 2:1 für Kitzbühel. Nicht mal eine Minute später Marc Hassler fast mit dem 3:1 und seinem Hattrick, aber der Goalie bedankt sich bei der Außenstange!

Kitzbühel heute mit schönen Toren und starkem Pressing, denn als Ritter das 3:1 schoss presste man stark gegen die Wörgler. Das 4:1 von Stephan Prommegger, Samy Maier macht das 4:2. Kitzbühel hätte hier sogar 6:3 gewinnen können, aber es blieb nach vielen Chancen und guter Abwehr der Innenverteidigung und der Goalies bei einem 4:2 Erfolg für Kitzbühel II.

Beste Spieler FC Eurotours Kitzbühel 1b: Marc Hassler, Thomas Ritter, Alexander Promebner

Bester Spieler SV Wörgl 1b: Barkin Bakmaz