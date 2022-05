Erl dreht 0:2 Rückstand und stürzt den Tabellenführer Brixlegg

Details Dienstag, 03. Mai 2022 23:59

Führungswechsel in der 19. Runde der Bezirksliga Ost und der auslösende Grund ist der 3:2 Erfolg der SVG MHM Erl im absoluten Spitzenspiel gegen die SPG Brixlegg Rattenberg. Bad Häring nutzt die Gunst der Stunde und schwingt sich mit einem unerwartet knappen 2:1 Erfolg gegen Niederndorf auf die Poleposition. Bad Häring, Brixlegg/Rattenberg und Erl trennen nun vier Punkte – zwei aus diesem Trio dürfen am Ende der Saison in die Gebietsliga wechseln.

Spielanalyse von Mario Träger aus der Sicht von Erl

Dem Trainer-Team Christoph Waldner und Didi Maurberger war vor dem Spiel bewusst, nach dem 1:2 beim FC Wildschönau würde eine weitere Niederlage wohl das Aus im Rennen um die zwei begehrten Plätze bedeuten. Zudem musst man mit Abwehrchef Michael Neuschmid und Simon Schett zwei wichtige Säulen in der Defensive ersetzen. Dennoch vermittelte man dem Team an sich als Einheit und an die eigenen Stärken zu glauben.

Doch zu Beginn legten die Gäste von der SPG Brixlegg/Rattenberg ein Tempo vor, da kam die SVG MHM Erl nicht wirklich mit. Eindrucksvoll zeigte man, warum man in der Tabelle ganz oben geführt wird. Nach zwei Halbchancen in den ersten Minuten, klingelte es in der 9. Minute nämlich zum ersten Mal im Tor von Erl. Mario Stock stellte nach einer Unachtsamkeit auf 0:1 für den Tabellenführer. Die SPG Brixlegg/Rattenberg schaltete keinen Gang zurück, drückte die SVG MHM Erl immer weiter in die eigene Hälfte zurück, und kam so zu weiteren Chancen. In der 15. Minute nutzte Mario Stock einen weiteren Fehler in der Defensive von Erl und erzielte das viel umjubelte 0:2. In der 21. Minute musste der Tabellenführer der SVG MHM Erl dann eigentlich das "Licht in dieser Partie" ausknipsen, doch nach einem weiteren starken Angriff traf man das leere Tor nicht. Diese Situation weckte die Mannschaft von Christoph Waldner und Didi Maurberger, plötzlich war man drin im Spiel, die ersten gefährlichen Angriffe rollten in Richtung Tor der Gäste. So sorgten Ecken und Weitschüsse von Florian Pichler und "Capitano" Christoph Schwaiger mehrfach für Gefahr vor dem Tor der SPG Brixlegg/Rattenberg. In der 40. Minute spielte "Ballstreichler" Florian Pichler einen feinen Stanglpass und bediente Christoph Waldner. Dieser war alleine vor dem Tor, konnte den Ball aber nicht im Gehäuse unterbringen. So ging es mit einem 0:2 Rückstand in die Pause.

Dort stellte man die letzten zehn bis fünfzehn Minuten vor der Pause in den Mittelpunkt und das Team sollte exakt da anknüpfen. Und man sah in den Gesichtern der Spieler von Erl, im "Keller brannte noch Licht".

So startete die SVG MHM Erl auch, denn man schnürte den Tabellenführer in der eigenen Hälfte ein, der sich davon auch beeindruckt zeigte. So marschierte Christoph Waldner in 50. Minute durch die Defensive und sein Kracher von der Strafraumgrenze rauschte in Richtung Kreuzeck. Doch der Goalie machte sich ganz lang und lenkte den Ball zur Ecke, ließ den aufkommenden Torschrei der 400 Zuschauer abrupt verstummen. Doch Sekunden später war es dann soweit, denn Florian Pichler brachte den Ball gefährlich vor das Gehäuse. Dort stieg Thomas Schwaighofer am höchsten und wuchtete den Ball per Kopf zum umjubelten 1:2 in die Maschen. Die SVG MHM Erl war nun Chef im Ring und mit der Unterstützung der euphorischen Fans drängte man auch entsprechend auf den Ausgleich. In der 66. Minute gab es einen Freistoß für Erl. Martin Schwaiger schaute sich die Situation an und servierte eine butterweiche Flanke in den Strafraum. Dort hatte sich Florian Pichler im richtigen Moment von seinem Gegenspieler gelöst und jagte den Ball zum 2:2 ins Netz. Der Jubel war riesig, einige Spieler stürmten zeitgleich ins Tor und holten den Ball, zeigten wir sind hier noch nicht fertig. Die SVG MHM Erl suchte auch danach in jeder Situation den Weg zum Tor der SPG Brixlegg/Rattenberg und in der 75. Minute brach Florian Pichler durch. Dieser wurde jedoch im Strafraum von den Beinen geholt und der starke Schiedsrichter Cemil Et zeigte sofort auf den Punkt. "Capitano" Christoph Schwaiger schritt zur Tat, nahm einen kurzen Anlauf. Es folgte ein Schuss, drin das Ding, der Jubel auf und neben dem Platz war unbeschreiblich, die SVG MHM Erl lag nun verdient mit 3:2 in Führung. Danach hätte die Heimmannschaft den Sack früh zu machen können, aber man ließ es bei einigen Kontern doch etwas lockerer angehen. Und so kamen die Gäste in der Nachspielzeit noch zu einer Chance auf den Ausgleich, die aber im Kollektiv abgewehrt wurde. Nach 94 Minuten beendete der starke Schiedsrichter Cemil Et, unter dem frenetischen Jubel der vielen Erler Fans, ein wahres Fußballfest im Festspielort Erl.

Das Trainer-Duo Christoph Waldner und Didi Maurberger sah nach dem Spiel fertig aus: "Was hier heute passiert ist, ist unglaublich. Am Anfang wirst du fast an die Wand gespielt, liegst verdient 0:2 zurück, und dann dreht die Mannschaft die komplette Partie auf links. Auch was rund um den Platz abging, ist einfach der pure Wahnsinn. Danke an das Team und an unsere Fans".

Beste Spieler SVG MHL Erl: Hermann Achorner (V), Florian Pichler (Mittelfeld).