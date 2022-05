Schlitters gelingt Revanche für Schlappe gegen Kitzbühel II

Details Sonntag, 08. Mai 2022 00:28

In der 20. Runde der Bezirksliga Ost gelingen den Top-2 jeweils knappe Erfolge. Bad Häring gewinnt in Radfeld 3:2 und Brixlegg/Rattenberg bezwingt Kössen mit 4:3. Erl ist am Sonntag, dem 8.5.22 um 17 Uhr in Wörgl gefordert – ein Dreier muss her, um den Kontakt zu den Top-2 zu halten. Der SV Glas Siller Schlitters Bruck Strass festigt mit einem 5:1 Erfolg gegen den FC Eurotours Kitzbühel II den Mittelfeldplatz und revanchiert sich damit auch für die empfindliche Niederlage im Herbst 2021.

Josef Thumer lässt es für Schlitters gegen Kitzbühel II krachen

Das Hinspiel zwischen Kitzbühel II und Schlitters endete mit einer 1:7 Schlappe für Schlitters, es gab also viel gutzumachen. Trainer Matthias Egger musste auf Grund von Verletzungen und einer Rotsperre die Mannschaft von Schlitters gegenüber dem Spiel gegen Ried/Kaltenbach umstellen. In Minute drei bereits das 1:0 von Manuel Gutsche für Schlitters, ein Idealpass in den Strafraum war der Ausgangspunkt. Kitzbühel mit zwei Chancen in Folge. In Minute 22 ein idealer Lochpass auf Manuel Haag, dieser ließ sich diese Chance nicht nehmen und beförderte den Ball in gekonnter Manier zum 2:0 ins Tor. Kitzbühel-Keeper Promebner mit einer tollen Parade – es bleibt beim 2:0 zur Pause.

Josef Thumer bringt kurz nach Wiederanpfiff Schlitters endgültig auf die Siegerstraße. Über die rechte Seite macht Schlitters durch Niklas Böck Tempo und so kam es dann in der 63. Minute zum 4:0. Torschütze war abermals Josef Thumer. Auch das 5:0 geht auf das Konto von Josef Thumer. Der Ehrentreffer für Kitzbühel II ist ein Eigentor von Schlitters. Klarer 5:1 Erfolg für Schlitters! Nächste Woche, am Freitag dem 13.5.2022 um 19:30 Uhr, kommt es für Schlitters in Fügen zum Zillertalderby gegen die Mannschaft von Fügen 1b.

Beste Spieler SV Glas Siller Schlitters Bruck Strass: Josef Thumer (ST), Fabian Heim