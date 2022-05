Bitterer Freitag der 13. für Erl gegen Kitzbühel II

Details Montag, 16. Mai 2022 01:37

Der Frust der SVG MHM Erl war greifbar, als dominantes Team hatte Erl mehrmals die Chance, den so wichtigen Dreier gegen den FC Eurotours Kitzbühel II zu fixieren. Die unglückliche 2:3 Niederlage in der Bezirksliga Ost ist für Erl deswegen so bitter, da Brixelgg/Rattenberg mit einem 5:1 in Aschau um sechs Punkte davon gezogen ist. Damit hat Erl den direkten Kontakt zur Tabellenspitze verloren. Bad Häring setzt sich im Spitzenspiel knapp mit 1:0 gegen das immer stärker werdende Team von Wildschönau durch. Der kurze Kommentar aus Richtung Erl kam vom Trainer Christoph Waldner und dieser ist nicht schwer zu deuten.

Alois Neumayr analysiert Erl gegen Kitzbühel II

Erl ist in Hälfte eins die ganz klar dominante Mannschaft und kann nach knapp drei Minuten schon in Führung gehen. Nach einem Einwurf kann man einen guten Angriff starten, wobei der Pass links auf Semeon Stuckenberger geht, der denn Ball nur noch einschieben muss und dies auch tat. Vier Minuten später geht es Schlag auf Schlag weiter in Erl und die Fans in Erl freuen sich umso mehr, denn man kann erneut nach einen Einwurf einen guten Angriff starten. Kapitän Christoph Schwaiger katapultiert die Erler mit dem 2:0 auf Wolke Sieben! Aber Fußball wäre nicht Fußball, wenn Kitzbühel 1b nicht einen Elfmeter in Minute 23 bekommen würde, nachdem Hermann Achorner ein vermeintliches Foul im Strafraum begann, Rene Klaunzner kannn diesen Strafstoß verwandeln und die Kitzbüheler 1b beflügelte dass Tor. Nicht einmal fünf Minuten später der Ausgleich von Leonhard Ritter, der nach einem guten Passspiel der Kitzbühler nur noch einschieben muss.

In 28 Minuten vier Tore, niemand ließ sich hier was schenken, beide Teams in Halbzeit eins auf Augenhöhe und mit Chancen zum erneuten Führungstreffer, aber ebenso konnten beide Teams die Chancen nicht nutzen. Nach einem Foulspiel von Leonhard Ritter musste man ihn verletzungsbedingt auswechseln, den ersten Infos zu Folge ein Bluterguss, am Zeh aber nichts gebrochen. Mit 2:2 geht es in die Pause.

Halbzeit zwei dominierte Erl wieder ein gutes Stückchen und in Minute 47 ein Tor, das aber wegen Abseitsstellung nicht gewertet wurde. Bis Minute 67 hätte Erl denn Sack zumachen können. Pech für Erl, da Hermann Achorner seine zweite gelbe Karte durch ein Foulspiel bekam und somit mit Gelb-Rot vom Platz musste. Dadurch kam Kitzbühel immer besser ins Spiel, obwohl in Halbzeit zwei eine wahre Kartenorgie über beide Mannschaften hereinbrach. Erl hätte den Sack abermals zumachen können, aber für Erl war es heute Freitag der 13. Kitzbühel kann in Minute 87 durch Dominik Prantner den Sieg holen. Somit gewinnt Kitzbühel 1b doch ein wenig überraschend auswärts in Erl.

Beste Spieler SVG MHM Erl: Christoph Schwaiger, Semeon Stuckenberger, Patrick Schaffer

Beste Spieler FC Eurotours Kitzbühel 1b: Alexander Promebner, Leonhard Ritter, Dominik Prantner

Christoph Waldner, Trainer SVG MHM Erl: „Der beste Mann am Platz war ganz klar Schiedsrichter Jäger!“