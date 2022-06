Kantersieg von Erl gegen Aschau brachte keine Spannung mehr in die Meisterschaft

Details Dienstag, 14. Juni 2022 23:29

Alles klar nach der vorletzten Runde der Bezirksliga Ost. Die SPG Brixlegg/Rattenberg lässt keine Spannung mehr aufkommen – 3:1 gegen Ried/Kaltenbach und damit ist der Titel fixiert. Bad Häring macht mit einem 7:1 bei Kitzbühel II den Vizemeistertitel und den Aufstieg fix. SVG MHM Erl kann da nur mehr Platz drei fixieren – ebenfalls ein klares 6:0 gegen Aschau. Mit dem SV Niederndorf steht der Absteiger ja schon lange fest.

Florian Pichler beendet seine Karriere mit einem Doppelpack für Erl!

Die SVG MHM Erl hatte vor dem Spiel gegen den FC Aschau noch ein Ohr in Kitzbühel, hoffte auf ein günstiges Resultat und einem eventuellen Endspiel um den Aufstieg in Bad Häring. Doch Bad Häring gewann und so brauchte es für das letzte Spiel eine andere Motivation. Die war schnell gefunden, denn man wollte den eigenen Zuschauern im letzten Saisonheimspiel den Sieg schenken.

180 Sekunden lief die Partie, da wurde Martin Schwaiger in guter Position von den Beinen geholt, es gab einen Strafstoß für die SVG MHM Erl. Florian Pichler übernahm, in seinem letzten Heimspiel für Erl, die Verantwortung und verwandelte souverän zum 1:0. In der 12.Minute kombinierte Erl mit viel Tempo am Flügel und den Stanglpass schob Sebastian Maier eiskalt zum 2:0 in die Maschen. Vier weitere Minuten waren verstrichen, da setzte sich Sebastian Maier durch und jagte einen Ball auf das Tor. Das Geschoss wurde zunächst abgewehrt, den Abpraller köpfte Stefan Erharter aber zum 3:0 ins Tor der Gäste. Die Partie war gelaufen und Erl nahm erstmals Tempo aus dem Spiel. So konnte sich der FC Aschau nicht nur befreien, sondern auch selber auf Torejagd gehen. Doch spätestes bei Goalie Patrick Enzi war Schluss, der wieder einmal eine ruhige und sichere Leistung zeigte. So blieb es zur Pause beim verdienten 3:0.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit zündete die SVG MHM Erl nochmal den Turbo und erspielte sich gleich zwei richtig gute Chancen, doch war man im Abschluss einfach zu schlampig. In der 50.Minute fasste sich Florian Pichler ein Herz, setzte einen satten Flachschuss ab und dieser schlug zum 4:0 ein. Quirin Feuersinger war nun auch in Torlaune und marschierte in der 54. Minute durch die Defensive, wie einst Marcel Hirscher durch zahlreiche "Stangenwälder", vollstreckte eiskalt zum 5:0. Josef Wieser setzte das letzte sportliche Highlight in der 70. Minute, krönte seine starke Leistung mit dem Tor zum 6:0.

In der 80. Minute gab es dann langen Beifall, denn Florian Pichler verließ zum letzten Mal als Spieler den Rasen von Erl, beendet nach dieser Saison seine lange und grandiose Karriere. Unvergessen wird in Erl die Saison 18/19 bleiben, denn Florian Pichler kam, erzielte 23 Saisontore und führte die gute Erler Mannschaft am Ende in die Bezirksliga Ost. Lieber Flo, vielen Dank für die tollen Jahre in Erl und alles Gute für die Zukunft.

Kurz danach beendete der Schiedsrichter eine sehr faire Partie. Es blieb beim hochverdienten 6:0, denn die Gäste konnten die starke Defensive um Michael Neuschmid, Goalie Patrick Enzi und Alexander Jungmann nicht mehr knacken. Die SVG MHM Erl feierte mit den Fans danach bis in die Morgenstunden einen starken dritten Platz, der vor dem letzten Spieltag fixiert ist. Wir gratulieren dem FC Bad Häring zum Aufstieg und der SPG Brixlegg/Rattenberg zur Meisterschaft.

Spielanalyse von Mario Träger aus der Sicht von Erl

Beste Spieler SVG MHL Erl: Josef Wieser (Verteidiger), Patrick Enzi (Tor), Florian Pichler (Mittelfeld)