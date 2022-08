Oberlangkampfen besiegt durch Strafstoß den SV Radfeld knapp

Details Mittwoch, 10. August 2022 02:27

Der SR Oberlangkampfen hat in der zweiten Runde der Bezirksliga Ost voll angeschrieben. Es musste allerdings ein Strafstoß her, um den knappen 1:0 Erfolg gegen den SV Radfeld zu fixieren. Radfeld, Kössen, Ried/Kaltenbach, Aschau und Wörgl II damit noch ohne Punkte – Aschau hat allerdings noch das Spiel der ersten Runde gegen Niederndorf nachzutragen.

Wichtiger Sieg im ersten Heimspiel

Stefan Fuchs, Trainer SR Oberlangkampfen: „Wir hatten von Anfang an viel Ballbesitz, der Gegner stand tief mit einer Fünferkette bzw. teilweise sogar mit einer Sechserkette. Leider waren wir zu wenig entschlossen, fanden keinen Weg durch die gut stehende Abwehr unserer Gäste. Manchmal fehlte es auch an der Präzision des letzten Passes. Radfeld spielte auf Konter, konnte aber nur durch zwei Distanzschüsse gefährlich werden. Einmal wehrte unser Tormann Thomas Gründhammer sehr gut ab, der zweite Schuss ging knapp am Tor vorbei.

In Hälfte zwei agierten wir entschlossener, wollten mehr über unsere Flügel spielen, und so die gegnerische Abwehr vor Probleme stellen. Teilweise gelang uns das auch sehr gut, nach einer Flanke ging ein Kopfball von Patrick Beschta nur an die Stange. Ein Abschluss von Fabian Obexer, der sich auf dem rechten Flügel durchsetzen konnte, ging nur ans Außennetz. Radfeld wurde nur aus Standards gefährlich, aus dem Spiel heraus kamen sie zu keinen Chancen in der zweiten Halbzeit. In der 83. Minute gab es dann einen Elfmeterpfiff nach einem Handspiel der Gäste. Marco Kronthaler verwandelte souverän. In der etwas hektischen Schlussphase kamen wir zu weiteren Chancen, leider standen wir zweimal knapp im Abseits bzw. wurde ein Foulelfmeter nicht gepfiffen.

Ein verdienter Sieg meiner Mannschaft, die sich in der zweiten Halbzeit um einiges steigern konnte. Am Anfang noch etwas nervös und ohne viel Selbstvertrauen, wurden wir immer stärker und konnten im wichtigen, ersten Heimspiel einen Sieg einfahren.“