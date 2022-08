Ried/Kaltenbach mit starker Vorstellung in Radfeld – Aschau und Wörgl II teilen Punkte

Details Dienstag, 16. August 2022 01:35

In der dritten Runde der Bezirksliga Ost kann der SV Wörgl II, so wie Aschau, das erste Mal anschreiben. Fast hätte es auswärts beim FC Aschau für einen Dreier gereicht, aber der Heimelf gelingt verdient - in der Nachspielzeit - das 3:3. Eine klare Angelegenheit war hingegen der 2:0 Erfolg des SV Ried/Kaltenbach beim SV Radfeld. Wildschönau, Erl und Schlitters haben noch keinen Punkt abgegeben.

Ried/Kaltenbachs Erfolg in Radfeld hätte auch höher ausfallen können

Mario Schiestl, Trainer SV Ried/Kaltenbach: „Von der ersten Minute an waren wir klar überlegen, haben gleich in der 5. Minute den ersten Sitzer ausgelassen. Flanke von Fabian Schweinberger und David Kröll setzte den Ball aus fünf Metern alleinstehend über das Tor. Aber dann war es soweit. Schöner Pass in die Tiefe vom starken Fabian Schweinberger auf David Kröll, dieser schloss eiskalt ab ins lange Eck zum 1:0. Leider verabsäumten wir das Nachlegen und so geht es mit 1:0 für Ried Kaltenbach in die Halbzeit.

Die zweite Halbzeit lief ähnlich. Radfeld hatte gegen meine bissige Mannschaft nicht viel entgegenzusetzen. Wieder Pass in die Tiefe vom starken Robi Luxner auf Fabi Schweinberger. Der konnte nur durch ein Foul vom Tormann am Abschluss gehindert werden. Den fälligen Elfmeter hat David Kröll an die Stange gesetzt. Nichts mit dem 2:0. Wir blieben weiterhin am Drücker, dann die Vorentscheidung. Super Kombination der Offensive und Stanglpass von David Kröll auf Lorenz Schösser. Den Schuss konnte der Tormann noch klären, aber beim Nachschuss vom Fabi Schweinberger war er dann machtlos. Von nun an gab es super heraus gespielte Chancen im Minutentakt, die leider nicht genutzt werden konnten, sonst wäre der Sieg weit höher ausgefallen. Gratulation an meine Mannschaft. Verdienter Sieg. Pauschallob an alle Spieler!“

Beste Spieler SV Ried/Kaltenbach: Fabian Schweinberger, Alexander Eberharter, Robin Luxner und Lorenz Schösser.

Sechs Treffer zwischen Aschau und Wörgl II

Christoph Hofer, Nachwuchsleiter SV Wörgl: „ Wir haben einen Traumstart erwischt und erzielten zwei Tore in den ersten zehn Minuten. Das 1:0 erzielte unser sechzehnjähriger Neuzugang Eshak Aljbarah. Kurz darauf erhöhte Walter Altmann mit einem Flachschuss, ins linke Eck, auf 2:0. In Folge konnte auch Aschau einen Doppelschlag für sich verbuchen. Nach schöner Flanke von links, dann stellte das Heimteam mit einem wuchtigen Kopfball von Mathias Leitner auf 2:1. Und kurz darauf gelang der Ausgleich durch einen Freistoß von Christoph Oberdacher, der etwas vom Wind verweht wurde und - nicht unhaltbar - im Tor des ansonsten starken Debütanten Marcel Innerwinkler, landete.

In Hälfte zwei drängte Aschau auf den Führungstreffer, doch dieser gelang dem eingewechselten, ebenfalls erst sechzehnjährigen Korbinian Kirchmair, nach einem Fehler der Hintermannschaft von Aschau in der 69. Minute. In der 92. Minute gelang der Heimmannschaft aber doch noch der verdiente Ausgleich per Kopfball – Torschütze war Clemens Weinzierl. Schade, da wir dem Sieg ganz nahe waren - aber das Remis geht an und für sich in Ordnung.“