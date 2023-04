Über 500 Fans sehen Sieg von Erl gegen Stans!

Details Sonntag, 02. April 2023 03:16

Gipfeltreffen in der 15. Runde der Bezirksliga Ost zwischen SVG MHM Erl und dem SV Stans. Sieben Treffer und am Ende doch ein klarer Erfolg für Erl bringt Schlitters auf Platz zwei der Tabelle. Schlitters feiert nämlich gegen den SV Wörgl II einen 8:0 Kantersieg. Stans hat die Partie in der 52. Minute nach einem 3:0 von Erl nach 25 Minuten wieder eng machen können – Hami Karahasanoglu konnte auf 2:3 verkürzen. Erls Goalgetter Christoph Waldner schnürte aber im Finish einen Doppelpack zum Endstand von 5:2 für Erl.

Spielanalyse von Mario Träger aus der Sicht von Erl

Das Team von Coach Christoph Waldner wollte im Spiel gegen den Tabellenzweiten SV Stans den Punktevorsprung nicht nur von zwei auf fünf Punkte ausbauen, sondern auch die blütenweiße Heimweste verteidigen. Und so agierte man vom Anpfiff weg auch mit einem sehr frühen und aggressiven Pressing, drückte die Gäste in die eigene Hälfte zurück. Das hatte schnell Folgen, denn in der 10. Minute holte sich Andreas Eberwein am Strafraum der Gäste den Ball. Seine butterweiche Flanke setzte Thomas Schwaighofer mit einem wunderschönen Kopfball aus knapp acht Meter zum 1:0 in die Maschen. Die SVG MHM Erl blieb am Drücker und kam innerhalb kürzester Zeit zu weiteren Chancen. Gästecoach Stefan Wörndle schimpfte an der Seitenlinie wie ein Rohrspatz, forderte von seinem Team mehr Einsatz, mehr spielerische Elemente. Doch es kam noch schlimmer, da ein Ballverlust in der 14. Minute zu einem Freistoß führte. Der Goalie des SV Stans stellte keine wirkliche Mauer und diese „lockere Sichtweise“ bestrafte Hermann Achorner mit einem satten Pfund, der Ball schlug zum 2:0 ein. Der Tabellenführer zog weiter die Schlinge zu und in der 25. Minute suchte Sebastian Maier mit einer Flanke seine Mitspieler im Strafraum. Der Goalie des Tabellenzweiten faustete den Ball zentral an die Strafraumgrenze. Dort lauerte Martin Schwaiger und dessen Schuss rauschte unerreichbar zum 3:0 ins Gästetor. Es schien früh eine Vorentscheidung gefallen zu sein und Erl ließ den Gästen aus Stans nun etwas mehr Spielraum. So bekam Stans in der 30. Minute einen Freistoß am Mittelkreis. Der Ball flog in den Strafraum, wo mehrere Spieler hochgestiegen sind, um das Spielgerät auch entsprechend zu bearbeiten. Erl bekam den Ball nicht weg und Mario Plattner setzte den Ball ins Netz, verkürzte damit auf 1:3. Dieses Tor weckte den Gast endgültig und man kämpfte nun um jeden Meter. In der 34. Minute gab es einen langen Ball in Richtung Tor von Erl. Goalie Patrick Enzi lief raus, der Stürmer zog auch durch, es kam zu einem heftigen Zusammenprall. Für den jungen Erler Torwart war das Spiel vorbei, klagte über Übelkeit und Kopfschmerzen. Da kein zweiter Torwart auf dem Spielbericht eingetragen war, ging Verteidiger Alexander Jungmann ins Tor. Und es sollte für den Tabellenführer noch dicker kommen, denn Sekunden vor der Pause verletzte sich auch noch Abwehrchef Hermann Achorner am Knie und musste ebenfalls vom Feld. Nach 45 Minuten plus sechs Minuten Nachspielzeit ging es mit einem 3:1 für Erl zum Pausentee.

Foto: Mario Träger

In der zweiten Halbzeit sahen die 500 Zuschauer dann eine wahre Abnutzungsschlacht, denn zwischen den Strafräumen ging es in fast jedem Zweikampf zur Sache und ab und an „litten“ auch die Torleute unter den verbissenen Duellen. Die Spannung kam hinzu, denn in der 52. Minute verlor die SVG MHM Erl den Ball in der Vorwärtsbewegung. Zunächst klatschte das Spielgerät an den Pfosten und den sogenannten zweiten Ball schob Hami Karahasanoglu zum umjubelten 3:2 Anschlusstreffer ins Erler Gehäuse. Die Gäste wollten mehr, brachten mit Christian Landl nun auch ihren Top-Torjäger ins Spiel. Doch die SVG MHM Erl gab keinen Zentimeter ohne Kampf her und konnte sich auch auf Goalie Alexander Jungmann verlassen, der die guten Situationen des SV Stans entschärfte. Christoph Waldner kam in der 70. Minute ins Spiel und war, wie schon in Fügen, am Ende der entscheidende Faktor. In der 75. Minute wurde der Coach der SVG MHM Erl von Kevin Wildauer mustergültig auf die Reise geschickt, den Ball jagte der Torjäger von Erl knallhart zum 4:2 unter die Latte. Die Moral der Gäste war damit gebrochen und in der 89. Minute rutschte ein Abwehrspieler des SV Stans mit dem Ball am Fuß aus, Christoph Waldner nahm das Spielgerät mit und erhöhte noch auf 5:2. Unmittelbar danach beendete Schiedsrichter Manfred Haas die Partie und beide Teams klatschten sich nach intensiven neunzig Minuten fair ab, zollten sich so auch gegenseitigen Respekt.

Foto: Mario Träger

Erl-Coach Christoph Waldner nach dem Spiel: "Nach dem, was heute im Spiel passiert ist, freue ich mich in erster Linie für die Mannschaft. Denke das die 500 Zuschauer haben ein sehr intensives und spannendes Spitzenspiel gesehen, das wir zurecht gewonnen haben."

