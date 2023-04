Herber Rückschlag für Wildschönau durch Heimniederlage gegen Ried/K. - Schlitters gewinnt 8:0 gegen Wörgl II

Details Dienstag, 04. April 2023 17:01

Der FC Wildschönau hat in der 15. Runde der Bezirksliga Ost wohl endgültig den Kontakt zu den Aufstiegsplätzen verloren. Eine unerwartete 2:4- Heimniederlage gegen den Tabellenletzten SV Ried/Kaltenbach, der mit diesem Dreier die rote Laterne an Radfeld (0:3 gegen OLKA) weitergeben konnte. SV Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass setzt sich mit einem 8:0-Kantersieg gegen den SV Wörgl II auf Tabellenplatz zwei.

Kantersieg von Schlitters gegen Wörgl II in der Analyse von Schlitters

Unsere Kampfmannschaft des SV Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass empfing in der 15. Runde die Gäste aus Wörgl. Nach dem Spielabbruch gegen Kössen war dies das erste Spiel im Frühjahr 2023. Trainer Matthias Egger konnte aus den Vollen schöpfen. Von Beginn an war jedem klar, wer als Sieger vom Platz gehen werde. In Minute vier brachte „Schneggerl“ Michael Rothhaupt unsere Mannschaft mit 1:0 in Führung. Danach wurden einige hochkarätige Chancen vergeben. In Minute zwanzig konnte Winterneuzugang Nico Nissl auf 2:0 erhöhen. In Minute 37 wurde Nissl im Strafraum vom Torhüter zu Fall gebracht, den verhängten Strafstoß verwertete Fabian Heim sicher zum 3:0. Kurz vor dem Pausenpfiff konnte Mathias Schöffauer dann auf 4:0 erhöhen. Mit dem 5:0 in der 45 Minute durch Josef Thumer ging es in die Halbzeitpause.

Nach der Pause ging es in derselben Tonart weiter. Kapitän Christoph Kröll knallte den Ball in der 63. Minute ins Gästegehäuse. Der eingewechselte Moritz Schuler konnte in Minute 77 auf 7:0 erhöhen. Den Schlusspunkt der Partie setzte abermals Goalgetter Josef Thumer mit dem 8:0. Die Partie hätte locker zweistellig enden können. An diesem Nachmittag hatten unsere Spieler ihr Visier nicht optimal eingestellt und haben unzählige Sitzer ausgelassen. Gratulation der gesamten Mannschaft! Jetzt heißt es volle Konzentration auf das am Mittwoch, dem 5.4.2023, um 20:30 Uhr stattfindende Nachtragsspiel gegen Kössen!“

Sensationelle Heimniederlage von Wildschönau gegen Ried/Kaltenbach

Mario Schiestl, Trainer SV Ried/Kaltenbach: „Wichtiger und verdienter Sieg meiner Mannschaft. In den ersten zwanzig Minuten passierte nicht viel. Dann ein Pass in die Tiefe von Wildschönau und Max Wechselberger attackierte zu ungestüm - klarer Elfmeter für die Heimelf, der der von Lucas Thaler ohne Probleme verwandelt wurde. Dann ging es Schlag auf Schlag. Balleroberung durch Lorenz Schöser, Pass in den Lauf auf David Kröll und Schuss ins lange Eck zum 1:1. Postwendend Flanke in den 16er - Tor für Wildschönau in der 32. Minute zum 2:1 durch Lukas Gwiggner. Wiederum postwendend Flanke von David Kröll und Robert Luxner schob zum 2:2 ein. Noch vor der Halbzeit der Führungstreffer für meine Mannschaft durch den überragenden Lorenz Schöser. Freistoß von Fabian Schweinberger, Kopfball und Tor zum 3:2-Führungstreffer durch Lorenz.

Die zweite Halbzeit war etwas ruhiger bis zur 60. Minute. Dann ein Pass auf Fabian Schweinberger und der konnte nur mehr durch ein Foul im 16er gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter verwandelte David Kröll mit seinem zweiten Treffer zum 4:2 Endstand. Hervorragend heute waren Lorenz Schöser (10er), sehr gut Christoph Hanser (IV) und David Kröll (Sturm). Auch eine super Partie gespielt hat mein Jungspund Fabian Peschl, der in der 53. Minute eingewechselt wurde!“

