Vorschau auf den Showdown im Tabellenkeller zwischen Radfeld und Niederndorf

Dem Tabellenletzten der Bezirksliga Ost droht die Abstiegsrelegation gegen den Tabellenletzten aus dem Westen. In der 16. Runde konnten drei Mannschaften ihre Situation im Tabellenkeller verbessern. Der SV Niederndorf unterlag aber unglücklich beim FC Wildschönau mit 1:4. Rückschlag auch für den Tabellenletzten Radfeld, nun kommt es am kommenden Samstag zum direkten Duell zwischen Radfeld und Niederndorf.

Nachlese zur Partie Niederndorf gegen Wildschönau

Markus Vinciguerra, Trainer SV Niederndorf: „Meiner Meinung nach spiegelt das Ergebnis nicht ganz die Kräfteverhältnisse wider. Meine Mannschaft hat alles gegeben, bis zum Schluss Moral bewiesen und viel investiert. Am Ende steht man aber wieder ohne Punkte da. Beim Stand von 1:2 ist uns leider ein Elfmeter verwehrt geblieben, im Anschluss haben wir den Gästen aus der Wildschönau das 1:3 förmlich selbst aufgelegt (43. Minute). Pech in der 60. Minute: Daniel Schuster scheitert mit einem Lattenkracher. Ein Konter der Gäste bringt dann die endgültige Entscheidung!“

Auch Radfeld erleidet im Kampf gegen den Abstieg Rückschlag!

Der SV Radfeld ist als Tabellenletzter sehr gut in die Rückrunde gestartet. In der 16. Runde gab es aber gegen einen direkten Konkurrenten – dem SV Ried/Kaltenbach – eine 1:2 Auswärtsniederlage. Damit kann sich Radfeld von der letzten Tabellenposition nicht befreien, zwei Punkte Rückstand auf den neuen Tabellenvorletzten Niederndorf. Am kommenden Samstag, dem 15.4.23, kommt es nun um 18 Uhr zum Showdown im Tabellenkeller – Radfeld empfängt Niederndorf. Ebenfalls nach unten ging es in der letzten Runde für Wörgl II – eine 2:3 Heimniederlage gegen Aschau, die sich damit auf Platz zehn verbessern können. Ried/Kaltenbach löst sich etwas vom Tabellenende mit dem enorm wichtigen Sieg gegen Radfeld, ebenfalls mehr Luft nach unten für Kitzbühel II nach dem 3:0 gegen Alpbach.

