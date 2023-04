Bittere Schlappe für Stans in Schlitters – Alpbach bezwingt Aschau

Details Sonntag, 16. April 2023 02:38

Für den SV Darbo Stans bleibt es im Frühjahr 2023 bitter. Nach drei Niederlagen gab es auch in der 17. Runde der Bezirksliga Ost im Spitzenspiel beim SV Schlitters-Bruck-Strass keinen Punkt. Mit 1:8 fiel der Erfolg von Schlitters extrem deutlich aus. Erl hat diese Niederlage von Stans genützt und mit einem 3:2 Erfolg gegen Ried/Kaltenbach den zweiten Aufstiegsplatz nun mit neun Punkten abgesichert. Der FC Aschau konnte sich nicht weiter vom Tabellenende lösen – eine 2:4-Niederlage beim FC Wacker Alpbach.

Die Analyse des SV Schlitters puncto Kantersieg gegen Stans

Etwa 400 Zuschauer, darunter viele Fans aus Stans, fanden den Weg nach Schlitters um ihre Mannschaften anzufeuern. Nach der etwas unglücklichen Niederlage im Herbst war unsere Mannschaft auf Revanche aus. Obwohl der SV Darbo Stans ihre ersten drei Spiele verloren hatten, war unsere Mannschaft gewarnt.

Bis zur 20. Minute war Stans ein ebenbürtiger Gegner und machte unserer Mannschaft das Spiel nicht leicht. Trainer Egger reagierte und gab Anweisungen, das System umzustellen. Ab diesem Zeitpunkt übernahm unsere Mannschaft das Kommando am Spielfeld. Es dauerte bis zur 30. Minute, ehe Spieler und Fans jubeln konnten. Goalgetter Josef Thumer versenkte den Ball zum 1:0 im gegnerischen Tor. Dann ging es Schlag auf Schlag. Noch nicht richtig vom Rückstand erholt musste der Gästekeeper wieder den Ball aus dem Netz holen. In Minute 31 stoppte sich Nico Nissl den Ball mit der Brust und versenkte den Ball volley im Gehäuse. Nicht genug noch, denn in Minute 33 schlug abermals Josef Thumer mit dem 3:0 zu.

In Minute vierzig konnte der Schlussmann der Gäste einen scharf geschossenen Freistoß von Fabian Heim nur abwehren, Manuel Wurm stand goldrichtig und schob das Leder zum 4:0 Pausenstand über die Linie. Die Spieluhr zeigte die 46. Minute und Josef Thumer versenkte den Ball zum 5:0 im Gehäuse. Unsere Mannschaft geriet jetzt in einen Spielrausch, sie ließen Ball und Gegner laufen. Stans wusste kein Rezept, wie sie vor unser Tor kommen könnten.

In Minute 59 konnte abermals Nico Nissl nach einer herrlichen Flanke von Josef Thumer das Spielgerät zum 6:0 im Gehäuse unterbringen. Josef Thumer setzte in Minute 63 nach einem ideal gespielten Pass von Lois Unterlechner zum 7:0 nach. Nur zwei Minuten später setzte abermals Nico Nissl mit seinem dritten Tor zum 8:0 nach. Bei diesem Spielstand schaltete unsere Mannschaft zurück und ließ dem Gegner mehr Platz. So konnte Stans in Minute 80 den Ehrentreffer zum 8:1 durch Fabian Wörndle erzielen.

Arno Gutsche, Obmann SV Schlitters-Bruck-Strass: „Es war ein denkwürdiges Spiel an diesem Abend - neun Tore beim Spiel zwischen dem Tabellenersten und den Tabellendritten sieht man nicht alle Tage. Bei diesem Spiel ist es schwer, einzelne Spieler herauszupicken um diese zu nominieren. Die ganze Mannschaft hat eine tolle Partie geliefert. Aber zwei haben an diesem Tag alle Feldspieler übertrumpft – Josef Thumer mit vier und Nico Nissl mit drei Treffern!“

Kurze Schwächephase von Alpbach gegen Aschau

Michael Geisler, Trainer FC Wacker Alpbach: „Bereits in der ersten Minute konnten wir durch Stefan Klieber in Führung gehen. Wir hatten in Folge die Möglichkeiten, um bereits in der ersten Hälfte den Sack zuzumachen. Zur Pause hätte es gut und gerne 4:1 stehen können. In der zweiten Hälfte hatten die Gäste zwanzig Minuten Oberwasser. Das 1:1 durch Mathias Leitner in der 50. Minute und kurz darauf sogar die Führung für Aschau durch Clemens Weinzierl. Wir haben dann taktisch umgestellt und sehr schnell wieder die Kontrolle übernommen. Stefan Kliber konnte ausgleichen und Haris Birbaumer brachte uns in der 76. Minute mit 3:2 in Führung. Den Schlusspunkt setzte Johannes Schwarzenauer in der 90. Minute zum 4:2. In Summe ein absolut verdienter Erfolg für meine Mannschaft.“

