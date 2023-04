Nach Kantersieg in Niederndorf trifft Erl zu Hause auf Kitzbühel II

Details Donnerstag, 27. April 2023 01:52

Die Aufstiegsfrage in der Bezirksliga Ost zeigt nach der 18. Runde schon eine sehr deutliche Tendenz. Schlitters und SVG MHM Erl haben die Top-2 Position mit zwölf bzw. neun Zähler abgesichert – der Titelkampf ist aber noch komplett offen. Schlitters trifft in der kommenden 19. Runde am 29.4.23 um 18 Uhr zu Hause auf Ried/Kaltenbach, Erl spielt bereits am 28.4. um 19:30 Uhr vor den eigenen Fans gegen den FC Kitzbühel II. Beide Mannschaften können drei weitere Punkte machen, um zunächst einmal den Aufstieg möglichst schnell zu fixieren. Der Meistertitel wird wohl erst im Juni vergeben.

Rückblick: Derby gegen Niederndorf geht mit 6:0 an die SVG MHM Erl – Analyse von Mario Träger aus der Sicht von Erl

Über 800 Zuschauer waren zum Derby nach Niederndorf gekommen, darunter auch sehr viele Fans aus Erl. Die berüchtigte "Erler Wand" war in Bestform unterwegs und bekam in der 10. Minute zusätzliche Motivation, als "Capitano" Christoph Schwaiger mit einem satten Pfund aus 16 Meter zum 0:1 für Erl traf. In der 16. Minute hätte der Tabellenletzte ausgleichen können, denn es gab nach einem Foul von Alexander Jungman den fälligen Strafstoß. Doch Erls Goalie Patrick Enzi parierte den Schuss und hielt die Null fest. 180 Sekunden waren nach dem verschossenen Elfmeter vergangen, da setzte Sebastian Maier einen feinen Freistoß von Martin Trockenbacher zum 0:2 ins Netz von Niederndorf. Es lief für den Tabellenzweiten richtig gut und in der 27. Minute feierten die Fans aus Erl das Tor von Thomas Schwaighofer zum 0:3 schon nahezu frenetisch. Man forderte mehr und hätte der eine oder andere letzte Schritt gepasst, wäre der eine oder andere letzte Pass mit der nötigen Konsequenz gespielt worden, es hätte schon zur Pause gut und gerne 5:0 oder 6:0 für Erl stehen können. Tat es nicht und dennoch ging das Lager des Tabellenzweiten sehr zufrieden zum Pausentee.

Coach Christoph Waldner wollte in der zweiten Halbzeit sein Team arbeiten und spielen sehen. Gesagt und auch getan, denn in der 52. Minute tankte sich Josef Wieser durch und erhöhte auf 0:4. In der 60. Minute gab es ein wildes Durcheinander vor dem Tor des Tabellenletzten, Josef Wieser bewies seine Übersicht und schob eiskalt zum 0:5 ein. In der 62. Minute lief Sebastian Maier seinem Gegenspieler davon, sendete eine butterweiche Flanke vor das Tor. Thomas Schwaighofer blieb dort ganz cool und netzte zum 0:6 ein. Die Fans feierten ab diesem Moment die Mannschaft und sich auch selber genossen die restliche Spielzeit in vollen Zügen. Die Waldner-Elf selber ließ es dagegen nun ruhiger angehen, verpasste noch zwei oder drei Halbchancen, Zwingendes war da aber nicht wirklich bei. So gab es in der letzten Minute nur noch ein Highlight, denn Niederndorf bekam einen zweiten Elfmeter zugesprochen. Diesmal versuchte es der Schütze durch die Mitte, doch der schon in die Ecke fliegende Patrick Enzi riss seinen 45er Latschen hoch und beförderte das Spielgerät über die Latte, sicherte den 6:0 Derbysieg der SVG MHM Erl.

Erl-Coach Christoph Waldner: "Was für eine Stimmung unter den zahlreichen Erler Fans. Man merkt, was für eine Bedeutung dieses Derby für den Ort hat und ich freue mich irrsinnig für ALLE Erler. Meinem Team gebührt ein Lob für die konzentrierte Leistung und mit dem 6:0 sagen wir auch Danke Fans!“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei