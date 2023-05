Schlitters baut mit Sieg über Niederndorf Tabellenführung aus – Remis zwischen Ried/Kaltenbach und Fügen II

Details Montag, 08. Mai 2023 01:16

Überraschung in der 20. Runde der Bezirksliga Ost! SVG MHM Erl kommt in Aschau über ein 1:1 nicht hinaus. Leader SV Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass hat es zwar beim Tabellenletzten SV Niederndorf nicht einfach, gewinnt aber 2:0. Damit vergrößert Schlitters den Vorsprung auf den einzigen Verfolger auf fünf Punkte. Der zweite Tabellenplatz von Erl ist aber nach wie vor gut abgesichert. Neun Punkte Vorsprung auf Stans, die in Oberlangkampfen 1:1 spielen. Dem SV Ried/Kaltenbach gelingt gegen dem SV Fügen ebenfalls ein 1:1. Damit sind nach wie vor fünf Mannschaften am Tabellenende in Gefahr, die Abstiegsrelegation bestreiten zu müssen. Niederndorf, Wörgl II, Aschau, Ried/Kaltenbach und Radfeld trennen nur vier Punkte.

Ried/Kaltenbach gelingt in der Nachspielzeit der Ausgleich gegen Fügen II

Mario Schiestl, Trainer SV Ried/Kaltenbach: „Punktesammeln ist angesagt. Fügen 1b war mit vielen Regionalligaspielern nach Ried angereist. Über die Sinnhaftigkeit dieser Aktion lässt sich streiten.

Kalte Dusche nach drei Minuten. Fügen drippelt sich auf der Seite durch. Schöner Stangelpass in die Mitte und Mario Emberger schließt ab zum 0:1. Durch das spielerische Übergewicht im Zentrum war es für uns schwierig, selbst ein gutes Spiel aufzuziehen. Vor allem Gschösser Christian und Wildauer Rupert in der Mitte haben ihre Klasse aufblitzen lassen.

Großes Lob an meine Mannschaft, die bis zur 95 Minute alles gegeben hat und so noch zum Ausgleich in der 92 Minute kam. Innenverteidiger Geisler Friedl schlägt einen hohen Ball in den 16er. Der Tormann von Fügen geht hoch und fängt den Ball. Er ist ihm aber durch die Hände gerutscht und mein zweiter Innenverteidiger Florian Klocker, der seit der 80 Minute nur noch vorne zu finden war, setzt nach und schiebt den Ball über die Linie zum viel umjubelten 1:1.

Fügen war die spielerisch bessere Mannschaft, aber der letzte Pass bzw. der Abschluss war zu schwach, um meinen hervorragenden Tormann Todeschini Julian zu überwinden. Schlussendlich ein glücklicher, aber nicht unverdientes Unentschieden gegen eine Fügener Mannschaft, die mit Regionalliga-Spielern angetreten war!“

Schlitters tut sich gegen Niederndorf lange schwer!

Arno Gutsche, Obmann SV Glas Siller Schlitters-Bruck-Strass: „Unsere KM musste beim Schlusslicht antreten. Solche Spiele sind aber nur auf dem Papier eine „gmahte Wiesn“. Am Platz schaut es oft ganz anders aus. Niederndorf ging energisch ins Spiel und war die ersten zehn Minuten spielbestimmend. Mit der Zeit übernahm unsere Mannschaft die Kontrolle. Diese Überlegenheit am Feld erkannte man auch an den heraus gespielten Chancen. Unsere Spieler hatten Chancen um Chancen, doch das Tor von Niederndorf war wie vernagelt. In Minute 25 wäre es dann fast so weit gewesen, ein Angriff der Hausherren und ein Kopfball verfehlt sein Ziel nur ganz knapp. Die größte Chance in Halbzeit eins hatte Josef Thumer in Minute 39. Er schob den Ball am Tormann vorbei, anstatt im leeren Tor zu landen, ging der Ball an die Stange. So blieb es bis zur Halbzeit beim 0:0.

In Spielhälfte zwei brachte Trainer Egger Nico Nissl ins Spiel. Mit ihm wurde unsere Mannschaft gefährlicher. In Minute 59 ließ Josef Thumer seine Mannschaft und die mitgereisten Fans jubeln, er netzte zur längst verdienten 1:0-Führung ein. Niedendorf gab nicht auf und versuchte so schnell als möglich den Ausgleich zu erzielen. Aber die Chancen auf ein weiteres Tor hatte unsere Mannschaft. In Minute 75 war abermals unser Torjäger vom Dienst, Josef Thumer, zur Stelle und schob das Spielgerät in Manier eines Torjägers zur 2:0-Führung in die Maschen. Auch das letzte Aufbäumen der Hausherren blieb ohne zählbares Ergebnis. Unsere Mannschaft konnte somit die wichtigen drei Punkte mit nach Hause nehmen!“

Markus Vinciguerra, Trainer SV Niederndorf: „Nach den Niederlagen in den letzten Spielen hat sich der SV Niederndorf stark verbessert präsentiert. Die erste Halbzeit verläuft sehr ausgeglichen und das 0:0 geht so auch durchaus in Ordnung. In der zweiten Halbzeit wird das Spiel auf beiden Seiten um einiges härter - bei einer Aktion drückt Schiedsrichter Nay Diyar beiden Augen zu: Gelb-Rot für Schlitters wäre zu geben gewesen. Daniel Schuster verpasst die Führung in der 55. Minute für den SV Niederndorf nur knapp. Den Unterschied macht Schlitters-Stürmer Josef Thumer, der Torjägerqualitäten zeigt und die beiden Tore erzielt. Schade! Schlitters hat eine sehr starke Truppe und einen überragenden Stürmer, der weiß, wo er stehen muss. Dennoch hat meine Mannschaft alles gegeben und mit ein wenig Spielglück hätten wir zumindest einen Punkt verdient!“

