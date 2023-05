SVG MHM Erl Heimserie hält auch gegen Alpbach!

Details Montag, 15. Mai 2023 16:05

Elf Siege in Folge für SVG MHL Erl vor den eigenen Fans – auch die Partie der 21. Runde der Bezirksliga Ost konnte gegen den FC Wacker Alpbach gewonnen werden – und zwar mit 4:1. Damit hat Erl den zweiten Aufstiegsplatz weiter mit neun Zählern gegenüber Stans abgesichert, auf Tabellenführer Schlitters fehlen fünf Punkte.

Spielanalyse von Mario Träger aus der Sicht von Erl

Coach Christoph Waldner hatte seine Mannschaft im Vorfeld gut auf den FC WTI Wacker Alpbach vorbereitet, auch noch mal an das 1:4 vom Hinspiel erinnert, wo Erl keineswegs so schlecht unterwegs war, wie es das Ergebnis ausdrücken dürfte.

Man musste sich halt auf eine kompakte Defensive vorbereiten und bei Ballverlust zwingend auf das schnelle Umschaltspiel der Gäste achten. Und seine Jungs machten lange Zeit einen guten Job, waren mit viel Ballbesitz unterwegs und suchten nach dem Schlüssel gegen die gut organisierte Defensive. In der 11. Minute hätte es auch im Kasten der Gäste klingeln können, denn Thomas Schwaighofer war nach einer feinen Flanke von Kevin Wildauer an der richtigen Stelle hochgestiegen, doch seinen Kopfball klärte der Goalie gerade noch zur Ecke. In der 18. Minute verlagerte Fabian Kiermaier das Spiel mit einem überragenden Diagonalball auf die rechte Angriffsseite von Erl. Josef Wieser umkurvte den Gegenspieler und seine Flanke auf den hinteren Pfosten legte Sebastian Maier mit viel Gefühl von der Grundlinie in den Fünfmeterraum zurück. Torjäger Thomas Schwaighofer stieg dort hoch und nickte den Ball überlegt in die kurze Ecke, brachte den Tabellenzweiten so mit 1:0 in Führung. Die Waldner-Elf blieb am Drücker, ließ den Ball laufen, doch vor dem Strafraum fehlte die letzte Idee, der letzte zwingende Pass, um zum nächsten Treffer zu gelangen. Dieser Treffer fiel in der 37. Minute dann aus heiterem Himmel auf der anderen Seite. Die SVG MHM Erl verlor den Ball und es gab diesen schnellen Pass auf die linke Abwehrseite von Erl, die zu diesem Zeitpunkt nicht optimal abgesichert war. Stefan Klieber ließ sich nicht lange Bitten und setzte das Leder in die kurze Ecke, glich überraschend zum 1:1 aus. Aber das warf die Jungs um Kapitän Martin Schwaiger nicht aus der Bahn, denn in der 40. Minute setzte sich Sebastian Maier auf der linken Angriffsseite von Erl verbissen durch, sendete einen flachen Ball ins Zentrum, dort war Josef Wieser diesen einen Schritt schneller und stellte auf 2:1 für die SVG MHM Erl. Mit diesem Resultat ging es auch zum Pausentee und aus Erler Sicht durfte man zufrieden sein.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit wollte man die Gäste möglichst weiter in der Defensive beschäftigen und entsprechend an der Entscheidung arbeiten. In der 59. Minute ergab sich eine erste große Chance dazu, als Christoph Schwaiger im Mittelfeld ein Kopfballduell gewann und Josef Wieser plötzlich alleine unterwegs war. Seinen Abschluss blockte ein Verteidiger im letzten Moment, doch es gab den sogenannten zweiten Ball für Sebastian Maier. Dessen satten Flachschuss kratzte der Goalie im letzten Augenblick in seine Richtung und verhinderte das wohl vorentscheidende 3:1. Josef Wieser hatte dann in der 67. Minute noch eine weitere gute Chance für den Tabellenzweiten, brachte das Leder aber auch nicht im Tor unter. Besser machte es Markus Moser in der 70. Minute, als dieser nach einer Ecke von Martin Schwaiger zur Stelle war und den Ball zum 3:1 ins Netz drückte. Den Deckel auf dieses Spiel machte dann Thomas Schwaighofer in der 76. Minute, der eine weitere Ecke von Martin Schwaiger eiskalt zum 4:1 im Tor der Gäste unterbrachte. Da die Erler-Defensive um Goalie Patrick Enzi, Alexander Jungmann, Simon Schett und Andreas Eberwein nichts mehr anbrennen ließ, brachte der Tabellenzweite einen wichtigen und auch verdienten Sieg ins Ziel.

Erl-Coach Christoph Waldner nach dem Spiel: "Heute ging es für unsere Mannschaft nur um diese drei Punkte und die Hausaufgaben wurden gemacht."

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei