SVG MHM Erl steigt nach Sieg gegen Radfeld in die Gebietsliga Ost auf!“

Details Sonntag, 04. Juni 2023 21:24

Mit einem 4:0 Erfolg gegen den SV Radfeld hat SVG MHM Erl in der 23. Runde der Bezirksliga Ost den Aufstieg fixiert. Leader Schlitters gewann gegen Alpbach ebenfalls 4:0 und hat drei Runden vor Schluss fünf Punkte Vorsprung auf Erl. Schlitters und Erl stehen aber als Aufsteiger bereits fest, Stans gewann zwar auch 5:0 gegen Kitzbühel II, hat aber die elf Punkte Rückstand auf Erl nicht reduzieren können.

Spielanalyse Erl vs. Radfeld von Mario Träger aus der Sicht von Erl

Der Rasen glich einem Teppich, die Sonne brannte vom Himmel, die Kulisse von 300 Zuschauer passte auch perfekt zum zwölften Heimspiel für die Elf von Coach Christoph Waldner. Ein Punkt gegen den SV Radfeld würde außerdem reichen und man hätte tatsächlich den Aufstieg in die Gebietsliga Ost vollzogen.

Zu Beginn wirkte die Mannschaft um "Capitano" Christoph Schwaiger und Goalie Patrick Schaffer ein wenig nervös, denn man war zwar die spielbestimmende Elf, doch fehlte die Genauigkeit im Passspiel oder man agierte vor dem Tor der Gäste auch oft zu überhastet. So waren die Chancen in den ersten fünfzehn Minuten auch eher Mangelware. In der 17. Minute gab es einmal so was wie Zug zum Tor und Kevin Wildauer nutzte den sogenannten zweiten Ball, nämlich den Nachschuss, zum 1:0 für den Tabellenzweiten. Coach Christoph Waldner wollte mehr Bewegung im Spiel, mehr Passspiel und Spiel in die Tiefe sehen, doch seine Jungs wählten eher den ruhigen und sachlichen Spielstil, schonten bei tropischen Temperaturen lieber ein paar Körner. In der 29. Minute setzte Mittelfeldmotor Martin Schwaiger sich in Bewegung, hatte eine entsprechende Idee im Spiel nach vorne und bediente Josef Wieser. Dieser blieb vor dem Tor ganz cool und schob zum umjubelten 2:0 ein. Danach passierte auf beiden Seiten nichts mehr, es blieb zur Pause bei diesem Zwischenstand.

Foto: Mario Träger

In der zweiten Halbzeit wollte man schnell den Sack zu machen und es kam so, denn Christoph Waldner war in der 49. Minute der Abwehr entkommen und wurde im Strafraum zu Fall gebracht. "Capitano" Christoph Schwaiger ließ sich diese Chance nicht nehmen und jagte den Ball knallhart in die Maschen, stellte auf 3:0. Danach nahm man deutlich Fahrt aus dem Spiel, ohne jedoch die Kontrolle aus der Hand zu geben. Coach Christoph Waldner wechselte durch und so kam unter anderem Markus Moser in die Partie. In der 76. Minute zeigte sich, warum, denn nach einer Ecke von Martin Schwaiger stieg Markus Moser hoch und wuchtete das Leder per Kopf ins Netz, stellte auf 4:0 für den Tabellenzweiten. In den letzten Minuten geschah nichts mehr und so pfiff der starke Schiedsrichter Dario Bihar nach 90 Minuten ab. Team und Fans der SVG MHM Erl rissen die Arme hoch und die Mannschaft ließ sich vor der Tribüne noch entsprechend feiern, denn der Aufstieg in die Gebietsliga Ost ist für den Ort und dem kleinen Verein ein wahrlich großer Erfolg.

Erl-Coach Christoph Waldner: "Die Jungs haben es durchgezogen und sind am heutigen Tag zurecht in die Gebietsliga Ost aufgestiegen. Zur Belohnung gibt es nun ein paar Bier, doch richtig feiern werden wir nach dem letzten Spiel, aber dann machen wir die Nacht zum Tag."

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei