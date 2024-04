Stans setzt sich im ultimativen Spitzenspiel gegen Alpbach klar durch!

Details Montag, 15. April 2024 18:04

In der 17. Runde der Bezirksliga Ost ist dem Tabellenführer SV Darbo Stans ein großer Schritt Richtung Titel gelungen. Im direkten Duell mit dem schärfsten Verfolger FC Wacker Alpbach konnte sich Stans klar mit 4:0 durchsetzen. Oberlangkampfen konnte die Chance naher an Alpbach heranzukommen nicht ganz nützen, nur ein 3:3 in Aschau. Besser machen es Fügen II mit einem 4:2 gegen Niederndorf und Uderns, die in Ried/Kaltenbach ebenfalls 4:2 gewinnen.

400 Fans und tolle Stimmung - Analyse des SV Stans

Heiße Temperaturen, Sonnenschein und eine traumhafte Zuschauerkulisse von rund 400 Fans sorgten für einen super Rahmen. Die Einlaufkinder unserer U7 und U8 durften unser Team auf den Platz begleiten.

Das erwartete Topspiel hielt, was es versprochen hat. Unsere Mannschaft war extrem fokussiert und zeigte von der ersten Sekunde, wer hier der Herr im Haus ist. Bereits nach neunzig Sekunden schlug es das erste Mal im Gehäuse der Gäste ein, zur Überraschung des Publikums pfiff der Schiedsrichter den Treffer von Obrist wegen angeblichen Abseits zurück. Wir ließen uns nicht aus der Ruhe bringen und spielten konsequent weiter. Der an diesem Tag überragende Karahasanoglu setzte mit tollen Pässen in die Tiefe unsere schnellen Flügelspieler ein. Einige Chancen wurden jedoch leichtfertig vergeben, doch der Druck blieb konstant hoch. So kam es, wie es kommen musste. Obrist bekommt den Ball und hämmert ihn an den Querbalken, Karahasanoglu steht goldrichtig und köpft (sein erstes Kopfballtor in seiner Karriere) dem Abpraller zur Führung ein.

In dieser Tonart ging es weiter. Stans am Drücker, Alpbach kompakt in der Defensive. Trotz einiger guter Torchancen konnten wir vor der Pause die Führung nicht mehr erhöhen. Mit viel Schwung kamen wir aus der Kabine, gewannen weiterhin fast jeden zweiten Ball und den Großteil der Zweikämpfe. Nach rund zwanzig Minuten wurde gewechselt und für Obrist und Wörndle kamen Marzell und der lange verletzte Sieberer ins Spiel. Nur Sekunden nach den Einwechslungen kam Karahasanoglu im 16er zum Ball und zimmerte das Spielgerät zum 2:0 in die Maschen. Die Vorentscheidung.

In Minute 82 tankt sich der agile Thomas Schwarz durch die gegnerische Abwehr, flankt den Ball quer durch den 16er auf Sieberer, der den Ball unnachahmlichen mit seinem linken Fuß volley im langen Eck versenkte. Ein absolutes Traumtor. Sein Pflichtspieldebüt für Blau-Weiß garnierte er noch mit einem Zuckerpass nach einer Traumkombination über mehrere Stationen, den unser Torjäger Florian Essl in Toni Polster Manier über die Linie drückte.

Hami Karahasanoglu, SV Darbo Stans: „Das 4:0 war zugleich der Endstand und Stans feierte einen verdienten Sieg im Spitzenspiel. Somit bauen wir den Vorsprung auf den zweiten Platz auf fünf Punkte aus. Vielen Dank an die zahlreichen Zuschauer für diese tolle Stimmung und wir freuen uns schon sehr auf die nächsten Spiele mit euch. Danke!“

