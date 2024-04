Radfeld gibt mit Sieg gegen Ried/Kaltenbach die rote Laterne ab!

Details Montag, 22. April 2024 13:37

Es wird in der Bezirksliga Ost 2023/24 keinen Absteiger geben. Das steht ja nach der Mannschaftszurückziehung der Wörgl Juniors bereits fest. Trotzdem will natürlich kein Team der verbleibenden Mannschaften „aktiver“ Tabellenletzter werden. Der SV Radfeld hat es in der 18. Runde im direkten Duell mit dem SV Ried/Kaltenbach geschafft, Platz zwölf zu erobern. In einem recht einseitigen Spiel gewinnt Radfeld mit 4:0. Das Top-Duo lässt nichts anbrennen. Leader Stans gewinnt in Niederndorf 3:2 und Verfolger Alpbach lässt Aschau mit einem 5:0 Erfolg keine Chance.

Helmut Gössinger, Trainer SV Radfeld: „Das war eine relativ einseitige Partie. Zunächst ziemlich ausgeglichen, obwohl wir bereits in der vierten Minute durch Mert Baydar in Führung gehen konnten. Kurz vor der Pause konnten wir aber durch Alessandro Kovacevic zum 2:0 nachlegen. Eigentlich hätten uns mehr Tore gelingen müssen. Kurz nach der Pause war die Partie aber mit dem 3:0 durch Manuel Marksteiner entschieden. Der vierte Treffer in der Nachspielzeit durch Jonas Lentsch. Die Gäste haben aber alles versucht, erst in der Schlussphase war eine Resignation zu fühlen.“

Durch den Erfolg rückte SV Radfeld auf die zwölfte Position der Bezirksliga Ost vor. Nach sieben Spielen ohne Sieg bejubelte SV Radfeld endlich wieder einmal drei Punkte.

In der Defensivabteilung von SV Ried/Kaltenbach knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Der Gast musste schon 50 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Der Negativtrend der vergangenen Spiele hat sich für Ried/Kaltenbach auch auf die Situation im Klassement ausgewirkt. Gegenwärtig findet sich SV Ried/Kaltenbach auf Rang 13 wieder.

Über eine sattelfeste Defensive verfügen beide Teams normalerweise nicht: Durchschnittlich 2,89 Gegentreffer von SV Radfeld stehen 2,78 bei Ried/Kaltenbach gegenüber. Im aktuellen Spiel gelang es ersteren aber zur Abwechslung, keinen Gegentreffer zuzulassen. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Am kommenden Samstag tritt SV Radfeld bei SV Fügen 1b an, während SV Ried/Kaltenbach einen Tag zuvor FC Sparkasse Tux empfängt.

Bezirksliga Ost: SV Radfeld – SV Ried/Kaltenbach, 4:0 (2:0)

91 Jonas Lentsch 4:0

46 Manuel Marksteiner 3:0

43 Alessandro Kovacevic 2:0

4 Mert Baydar 1:0

