Tux unterliegt im Heimspiel Wildschönau knapp!

Details Dienstag, 23. April 2024 01:45

Schwierige Phase für den FC Sparkasse Tux in der Rückrunde der Bezirksliga Ost 2023/24. Eine knappe 2:3- Niederlage gegen den FC Wildschönau bringt die sechste Niederlage in der laufenden Meisterschaft. Damit ist die Bilanz nicht mehr klar positiv, sondern nur mehr ausgeglichen. Nach sehr starkem Beginn im Herbst, als man sogar die Tabelle anführte, steht Tux nun auf Tabellenplatz sechs.

Derzeit sind wir in einer Phase, wo nicht alles so läuft, wie wir es uns wünschen!

Julian Tesar, sportlicher Leiter FC Sparkasse Tux: "Nach der peinlichen Klatsche gegen die Kitz Juniors wollten wir es im ersten Heimspiel unbedingt besser machen. Man merkte aber speziell in der Anfangsphase die Verunsicherung, die zurzeit in unserer Mannschaft herrscht und die Gäste machten viel Druck. Wir konnten diese Phase mit etwas Glück überstehen und die Partie wurde ausgeglichener. Der Schneefall und die Platzverhältnisse machten ein anschauliches Spiel in der ersten Hälfte unmöglich. In der 35. Minuten gingen die Gäste aus der Wildschönau mit 1:0 in Führung und so ging es auch in die Pause.

Durch einen offensiven Dreierwechsel kamen wir mit viel Schwung aus der Pause und kamen erstmals in der Partie zu wirklichen Torchancen. In Minute 50. Netzte Tipotsch nach einer Ecke zum 1:1 Ausgleich. Wir machten weiter Druck, kamen aber nicht zu zwingenden Möglichkeiten. Ab Minute 60. waren wieder die Gäste die stärkere Mannschaft und dem Führungstreffer nahe. Dieser fiel in der 73. Minute. Nur wenige Minuten später kam Pfister nach einem langen Ball per Kopf zum Abschluss und der Ball landete im Tor. Erst als der Ball die Torlinie überschritt, riss der Wildschönauer Linienrichter die Fahne hoch und der Schiri pfiff Abseits. Bitter, da diese Situation nie und nimmer abseits gewesen sein kann, was uns auch von Spielern der Gäste bestätigt wurde. Es ist leider nun das dritte Spiel in Folge, dass uns ein reguläres Tor vom Linienrichter der gegnerischen Mannschaft aberkannt wurde. Nach dieser Aktion wurde es hitzig und das Spiel wurde sehr hart. Auch als unser Torjäger im Strafraum ganz klar von den Beinen geholt wurde, blieb der Pfiff aus. Zum Ende hin gab es für die Wildschönauer gute Kontersituationen. Das 3:1 fiel aus einem Weitschuss, welchen unser Tormann zuerst noch parieren konnte, aber durch den Drall sprang er dann doch noch irgendwie in die Maschen. Tipotsch erzielte darauf noch den Anschlusstreffer, aber es sollte nicht mehr reichen.

Fazit: Derzeit sind wir in einer Phase, wo nicht alles so läuft, wie wir es uns wünschen, aber wir werden auch hier wieder gestärkt zurückkommen! Gratulation an die Gäste, welche über das gesamte Spiel gesehen die stärkere Mannschaft waren. Dennoch hätten wir uns aufgrund des regulären Ausgleichstreffers den einen Punkt verdient!"

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.