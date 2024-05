Alpbach verteidigt mit etwas glücklichem 2:1 Erfolg gegen Uderns Tabellenplatz zwei

Details Montag, 13. Mai 2024 21:33

Der FC Wacker Alpbach hat auch nach der 21. Runde der Bezirksliga Ost nach einem 2:1 gegen Uderns alle Chancen, um eine Etage höher aufzusteigen. Allerdings wird man einen neuen Trainer suchen müssen, denn Michael Geisler wird den Verein nach Saisonende verlassen. Auch Stans (5:0 gegen Tux) und Fügen II (7:0 gegen Kössen) haben nichts anbrennen lassen. OLKA verliert mit dem 1:2 in Niederndorf an Boden und liegt damit mit einem Spiel weniger sechs Punkte hinter der grünen Tabellenzone.

Der Coach von Alpbach analysiert und gibt Abschied im Sommer bekannt!

Michael Geisler, Trainer FC Wacker Alpbach: „Der Sieg heute gegen Uderns war etwas glücklich. Uderns konnte in der 13. Minute durch Daniel Ortner in Führung gehen, aber in der 76. Minute das 1:1 durch Michael Margreiter. Michael fixiert auch in der Nachspielzeit den wichtigen 2:1 Sieg für Alpbach. Ich möchte aber schon bekannt machen, dass ich den Verein Ende der Saison verlassen werde. Ist alles sehr nett hier, aber die Einstellung zum Sport gefällt mir nicht hundertprozentig!“

Top-3 lassen nichts anbrennen!

In der 21. Runde haben die Top-3 nichts anbrennen lassen, die Nummer vier Oberlangkampfen hat aber das Spitzenspiel der Runde in Niederndorf 1:2 verloren. Damit hat Fügen II mit dem 7:0 gegen Kössen schon fünf Punkte Vorsprung auf OLKA, die allerdings ein Spiel weniger ausgetragen haben. Alpbach hat den einen Punkt Vorsprung auf Fügen II verteidigt und Leader Stans gewinnt gegen Tux 5:0. Fünf Runden vor Schluss hat Stans weiterhin zehn Punkte Vorsprung auf Alpbach und damit bleibt man ganz klarer Titelfavorit.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.