Julian Tesar analysiert die klare Niederlage von Tux beim Tabellenführer Stans

Details Dienstag, 14. Mai 2024 00:24

Am Samstag erlebten die Fans in der Bezirksliga Ost ein Fußballfest, als der SV Stans auf heimischem Rasen den FC Sparkasse Tux mit einem beeindruckenden 5:0 bezwang. Die Hausherren dominierten das Spiel von Anfang bis Ende und sorgten mit einer Kombination aus strategischem Spiel und präzisen Abschlüssen für eine klare Botschaft in der Liga.

Julian Tesar, sportlicher Leiter FC Sparkasse Tux: „Beim Auswärtsspiel beim SV Stans stand uns leider keiner unserer Goalies zur Verfügung und so musste Feldspieler Tesar ins Tor. Nicht die besten Voraussetzungen für dieses schwere Spiel. Wir nahmen uns vor, tief zu stehen und Stans in unserer Hälfte so wenig Raum wie möglich zu geben. Bereits nach drei Minuten sind wir viel zu weit aufgerückt und Stans nutzte die erste Möglichkeit zur Führung. Im Anschluss machten wir es besser und es gab wenige Torchancen für die Heimmannschaft. Wirkliche Entlastungsangriffe gelangen uns aber auch nicht. Grosser kam zwei- bis dreimal aus dem Halbfeld zum Abschluss, aber das war es dann auch wieder. Kurz vor der Halbzeit gab es einen Freistoß für Stans aus aussichtsreicher Position. Tesar wollte schon die Mauer positionieren, aber der Ball wurde noch nicht gesperrt und Karahasanoglu reagierte gedankenschnell und zirkelte den Ball ins Kreuzeck. Nur kurz darauf legte Stans das 3:0 nach. Damit war die Partie mit dem Pausenpfiff entschieden. Nach der Halbzeit leisteten wir wieder gute defensiv Arbeit und ließen wenig zu. Einen Elfmeter konnte Tesar entschärfen, aber in der Schlussphase machte die Hausherren noch das 4:0 und 5:0.

Fazit: Eine ordentliche Leistung unserer ersatzgeschwächten Truppe beim Tabellenführer. Leider haben wir die Partie mit den zwei Gegentreffern vor der Pause komplett weggeschmissen. Der Sieg für Stans ist aber natürlich völlig verdient und ich bin mir sicher, dass sie nächste Woche den Aufstieg fixieren. Gratulation!“

Bezirksliga Ost: SV Stans : Tux - 5:0 (3:0)

93 Mario Fichtinger 5:0

78 Thomas Schwarz 4:0

46 Thomas Schwarz 3:0

45 Hami Karahasanoglu 2:0

4 Florian Essl 1:0

