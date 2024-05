Gwiggner-Dreierpack! FC Wildschönau feiert fünften Heimsieg

Details Dienstag, 14. Mai 2024 23:05

In einer Begegnung der 21. Runde der Bezirksliga Ost kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Raiffeisen Wildschönau und den FC Kitz Juniors. Im Duell zwischen dem Tabellensiebenten und dem Zwölften setzte sich der Favorit mit 4:1 klar durch und feierte am Dienstagabend den fünften Heimsieg. Die Juniors hingegen standen im zehnten Auswärtsspiel zum siebenten Mal mit leeren Händen da.

Torreiche Anfangsphase

Schon in der 10. Minute zeigte sich Wildschönau entschlossen, das Heft in die Hand zu nehmen. Nach einem Elfmeter gelang Christof Gwiggner der Führungstreffer zum 1:0. Dieses frühe Tor setzte nicht nur den Ton für das restliche Spiel, sondern erhöhte auch den Druck auf die Gäste. Doch die Juniors ließen sich nicht lange bitten und fanden schnell zurück ins Spiel. Bereits in der 12. Minute erzielten die Gäste durch Raphael Eppensteiner den Ausgleich.

Die Antwort der Wildschönauer ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur sechs Minuten später zeigte Gwiggner erneut seine Klasse und brachte sein Team mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend wieder in Führung. Mit diesem 2:1 ging es in die Halbzeitpause, wobei beide Teams ihre Chancen hatten, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden.

Wildschönau macht Sack zu

Nach der Pause kam Wildschönau entschlossen aus der Kabine. Das Team wollte offensichtlich den Sack zumachen und erhöhte den Druck auf die Defensive der Kitz Juniors. Diese Strategie zahlte sich aus, als Elias Achrainer in der 56. Minute das 3:1 für die Hausherren erzielte. Dieses Tor schien die Moral der Gäste zu brechen, während der Tabellensiebente weiterhin die Kontrolle über das Spiel behielt.

Obwohl einige Wechsel auf beiden Seiten für frische Beine sorgten, konnten die Juniors nicht mehr zurück ins Spiel finden. Der Schlusspunkt wurde schließlich in der 79. Minute gesetzt, als Gwiggner seinen Dreierpack vollendete, endgültig zum "Man of the Match" avancierte und den Endstand von 4:1 besiegelte.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Dirk Thaler erstellt.

