Neun Treffer im Derby zwischen Tux und Aschau – Niederndorf gewinnt in Uderns!

In der 22. Runde der Bezirksliga Ost hat der FC Sparkasse Tux in einem dramatischen Duell gegen FC ING-B Aschau den Mittelfeldplatz mit einem 5:4-Sieg untermauert. Auch für den SV Niederndorf ging es in der Tabelle nach oben. Platz vier nach einem 4:0 in Uderns.

Dramatisches Derby zwischen Tux und Aschau!

Julian Tesar, Trainer FC Sparkasse Tux: „Am Samstag traf unsere Mannschaft im Derby auf Aschau und wollte unbedingt den ersten Sieg im Jahr 2024 einfahren. Es ging von Beginn an hart, aber fair zur Sache. Unsere Hintermannschaft schlief nach einem Freistoß und die Gäste konnten das 1:0 erzielen. In der 21. Minute glich Grosser mit einem perfekten Freistoß in den Winkel aus und nur wenige Aktionen später drehten wir die Partie durch einen Treffer von Rausch. Nach einer halben Stunde gab man Topscorer Eberharter zu viel Platz und dieser setzte einen schönen Flugkopfball zum 2:2 in die Maschen. Nachdem Grosser im Strafraum gelegt wurde und den fälligen Elfmeter selbst verwandelte, gingen wir mit einer 3:2 Führung in die Kabinen.

Nach der Halbzeitpause erhöhte Tipotsch auf 4:2. Fast im Gegenzug erzielten die Gäste den Anschlusstreffer. Dann dat sich bis eine Viertelstunde vordem Ende nicht mehr viel. Tesar schoss einen Freistoß aus der eigenen Hälfte vor das Gehäuse der Aschauer. Der Ball ging an Freund und Feind vorbei und landete im Tor. Die mögliche Vorentscheidung, aber Aschau konnte in der 93 Minute einen Konter sauber zu Ende spielen und nochmals verkürzen. Gott sei Dank brachten wir die knappe Führung aber irgendwie über die Zeit.

Fazit: Ein enorm wichtiger Sieg in einem dramatischen Derby. Endlich war das nötige Glück wieder mal auf unsere Seite. Gratulation an unsere Jungs für die kämpferisch starke Leistung! Danke an alle Zuschauer, die uns tatkräftig unterstützten!Niederndorf nach Sieg in Uderns auf Tabellenplatz vier!

Verdienter Sieg für den SV Niederndorf im Zillertal!

Markus Vinciguerra, Trainer SV Niederndorf: „Der SV Niederndorf gewinnt auch in dieser Höhe verdient gegen die SVG Uderns 0:4. Die Torschützen für den SVN: Dreimal Daniel Schuster und Maxi Mayr. Eine sehr intensive Partie auf dem kleinen Platz in Uderns. Der SVN in der ersten 45 mit den besseren Chancen, aber auch die Zillertaler sind immer wieder gefährlich. Daniel Schuster macht mit einem Flachschuss in der 29. Minute das 0:1.

In der zweiten Hälfte kommt die Heimelf druckvoll aus der Kabine. Der SV Niederndorf steht an diesem Abend aber sehr sicher und lässt sehr wenige Chancen zu. In der 65. Minute erzielt Maxi Mayr nach einer sehr schönen Einzelaktion das 0:2. In der 76. Minute trifft Daniel Schuster vom Elfmeterpunkt: Der Gefoulte tritt selbst an und versenkt die Kugel „oben rechts“ – die Vorentscheidung. In der Nachspielzeit das 0:4: Tom Schwaiger kommt nach einem Konter zum Abschluss, der Goalie kann hier noch abwehren, den Abpraller drückt Daniel Schuster über die Linie.

Somit schiebt sich der SV Niederndorf auf den vierten Tabellenplatz – am Donnerstag steht das Heimspiel gegen den SV Radfeld auf dem Programm.“

