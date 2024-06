Tabellenführer feiert gegen dezimierte Kitz Juniors Last-Minute-Sieg

In einem packenden Spiel der 24. Runde der Bezirksliga Ost trafen die FC Kitz Juniors auf Tabellenführer SV Stans. Die Partie versprach Spannung, da die Juniors am heimischen Kunstrasen einen leichten Vorteil genießen, während sich die Stanser erst an den Belag gewöhnen mussten. Am Ende setzte sich der Favorit durch einen Treffer in Minute 94 knapp mit 2:1 durch.

Torlose 45 Minuten

Schon in den ersten Minuten wurde deutlich, dass beide Mannschaften auf Sieg spielten. Die Juniors starteten mit einem Angriff über rechts, der jedoch von der Abwehr der Stanser entschärft wurde. Die erste Ecke der Partie gab es ebenfalls für die Hausherren. Der FC Kitz zeigte sich zunächst überlegen, was auch ein weiterer Eckstoß in der 11. Minute unterstrich.

Doch auch die Gäste kamen immer besser ins Spiel. In der 24. Minute konnte Juniors-Torwart Mathias Schmidinger einen Angriff der Stanser vereiteln. Die ersten 25 Minuten waren von vielen Offensivaktionen geprägt, aber es fehlte beiden Teams an der nötigen Präzision im Abschluss. Ein Angriff über links der Gäste endete mit einem Schuss, den Goalie Schmidinger entschärfen konnte.

Kurz vor der Halbzeitpause wurde es dann turbulent: Nach einem Angriff der Juniors vergab Felix Prokopetz eine große Chance. Die erste Halbzeit endete somit torlos.

Dramatische Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel starteten die Stanser mit einer Ecke. Der Druck des Tabellenführers nahm zu, und in der 63. Minute zahlte sich dieser schließlich aus: Nach einem Angriff über links brachte Andreas Mair die Stanser mit einem gezielten Schuss in Führung).

Die Juniors ließen sich jedoch nicht entmutigen und kämpften weiter. Eine große Chance zum Ausgleich vergab Leonhard Ritter in der 72. Minute, als er den Ball knapp neben das Tor setzte. Doch in der 83. Minute machte Ritter es besser: Nach einem Angriff über links konnte Ritter den Nachschuss im Stanser Gehäuse unterbringen und den Ausgleich erzielen.

Die Partie blieb bis zur letzten Minute spannend. Stans hatte weiterhin starke Offensivaktionen, aber auch die Juniors hatten Chancen, in Führung zu gehen. In der 87. Minute vergab Ritter eine hundertprozentige Chance, als er den Nachschuss über das Tor setzte.

In der Schlussphase setzten die Stanser dann alles auf eine Karte und wurden dafür belohnt: Nach einem Ballgewinn in der Hälfte der Juniors konnte ein Angriff über rechts erfolgreich abgeschlossen werden. Ein Schuss ins kurze Eck bescherte Stans in Minute 94 den entscheidende Treffer zum 2:1. Kurz danach beendete Schiedsrichter Bihardie Partie, die mit einem knappen, aber verdienten 2:1-Sieg für den SV Stans endete.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Alois Neumayr (11530 Bonuspunkte)

Bezirksliga Ost: FC Kitz Juniors : SV Stans - 1:2 (0:0)

94 Jakob Gasteiger 1:2

83 Leonhard Ritter 1:1

63 Florian Essl 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Alois Neumayr mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.