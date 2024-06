Sieben Tore & zwei Ampelkarten: FC Tux gewinnt Thriller gegen SV Niederndorf

Ein packendes Spiel zwischen dem FC Tux und dem SV Niederndorf in der Bezirksliga Ost endete mit einem knappen 4:3-Sieg für die Gastgeber. Das Spiel bot alles, was das Herz eines Fußballfans höher schlagen lässt: Tore, Karten und dramatische Wendungen bis zur letzten Minute. Die Partie blieb bis zum Abpfiff spannend und zeigte die enorme Kampfbereitschaft beider Teams.

Ein aufregender Start und eine ausgeglichene erste Halbzeit

Bereits in der ersten Minute war klar, dass die Zuschauer ein hochintensives Spiel erwarten würde. Clemens Pfister brachte den FC Tux mit einem präzisen Schuss früh in Führung und sorgte für die erste Freude im heimischen Lager (14.).

Die Niederndorfer ließen sich jedoch nicht lange bitten und antworteten in der 33. Minute mit dem Ausgleich zum 1:1 durch Maximilian Schrödl. Mit diesem ausgeglichenen Spielstand ging es in die Halbzeitpause, und beide Teams hatten sich eine kurze Verschnaufpause redlich verdient.

Aufregende zweite Halbzeit mit Toren und Ausschlüssen

Nach der Pause kam der FC Tux entschlossen aus der Kabine und zeigte sofort wieder seine Offensivqualitäten. In der 51. Minute war es Josef Geisler, der die Tuxer erneut in Führung brachte. Mit einem sehenswerten Treffer zum 2:1 stellte er die Weichen wieder auf Sieg für sein Team. Doch die Partie sollte weiterhin voller Überraschungen bleiben.

Das Spiel wurde zunehmend hitziger, und in der 66. Minute erzielte Clemens Pfister seinen zweiten Treffer des Tages. Mit einem gekonnten Abschluss brachte er den FC Tux mit 3:1 in Führung. Kurz darauf waren die Heimischen auch noch in Überzahl, als der SV Niederndorf in der 68. Minute eine Gelb-Rote Karte kassierte - Armin Ahmetak sah binnen 60 Sekunden die Ampelkarte.

Die Niederndorfer bewiesen jedoch Moral und kämpften sich trotz Unterzahl zurück ins Spiel. In der 75. Minute erzielten sie den Anschlusstreffer zum 3:2 durch Hannes Auer und nur wenige Minuten später folgte der Ausgleich zum 3:3 in Person von Fabian Sickinger. Das Spiel war nun wieder völlig offen, und die Spannung war förmlich greifbar.

Die dramatische Schlussphase erreichte ihren Höhepunkt in der 85. Minute, als Stefan Tipotsch den FC Tux mit einem fulminanten Schuss zum 4:3 in Führung brachte. Dieses Tor sollte letztendlich das Spiel entscheiden. Kurz vor Schluss, in der 90. Minute, musste der FC Tux noch eine Rote Karte für Clemens Pfister hinnehmen, doch das änderte nichts mehr am Endstand.

Nach knapp 97 Minuten intensiver Spielzeit endete die Partie mit einem knappen 4:3-Sieg für den FC Tux.

Bezirksliga Ost: Tux : Niederndorf - 4:3 (1:1)

83 Stefan Tipotsch 4:3

82 Fabian Sickinger 3:3

75 Hannes Auer 3:2

63 Clemens Pfister 3:1

48 Josef Geisler 2:1

33 Maximilian Schrödl 1:1

15 Clemens Pfister 1:0

