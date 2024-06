Julian Tesar analysiert die dramatische Partie zwischen Tux und Niederndorf

Details Dienstag, 04. Juni 2024 00:23

Sieben Treffer und ein unglaubliches Duell zwischen dem FC Sparkasse Tux und dem SV Niederndorf hatte die 24. Runde der Bezirksliga Ost zu bieten. Als interessierten Zuschauer konnte man außerdem Fußballlegende Peter Stöger in Tux begrüßen!

Julian Tesar, sportlicher Leiter FC Sparkasse Tux: „Am Sonntag stand für uns das schwere Heimspiel gegen Niederndorf auf dem Programm. Die Gäste hatten bis dahin einen guten Lauf und konnten die letzten vier Partien allesamt gewinnen. Beide Mannschaften kamen ganz gut ins Spiel und es entwickelte sich von Beginn an ein offener Schlagabtausch. In der 15. Minute sprang die Kugel, nach einem Pressball, zu Pfister, welcher souverän zur 1:0 Führung einschob. In Minute 33 konnten die Gäste nach einem langen Einwurf zum 1:1 ausgleichen und dies war zugleich der Pausenstand. Kurz nach der Pause bekamen die Gäste einen langen Freistoß nicht gut genug geklärt und der eingewechselte Geisler köpfte erneut zur Führung. Nach ca. einer Stunde riss Pfister eine Flanke ab und der Torhüter konnte den Ball nur noch hinter der Linie klären. Der Schiedsrichter gab folgerichtig Tor. Ein Niederndorfer musste daraufhin mit Gelb-Rot vom Platz. Niederndorf war aber nun mit einem Mann weniger richtig gut im Spiel und drückte auf den Anschluss. Dieser gelang ihnen in der 75. Minute nach einem Eckball. Nur wenige Minuten später erzielten sie wieder im Anschluss an eine Ecke den verdienten Ausgleich. Im Gegenzug ein langer Ball auf Tipotsch und dieser netzte zur viel umjubelten Führung. Die Gäste hatten anschließend noch eine große Chance auf den Ausgleich, welche Torhüter Fankhauser vereitelte und wir konnten die 3 Punkte ins Ziel bringen.



Fazit: Wieder ein unglaublicher Thriller im Alpenstadion mit dem glücklicheren Ende für unser Team. Wir dürfen das Spiel nach einer zwei Tore Führung und mit einem Mann mehr aber nicht mehr so aus der Hand geben und cleverer agieren. Dennoch Gratulation an unsere Mannschaft für diesen Fight vor den Augen von der österreichischen Fußballlegende Peter Stöger. Danke an unsere Fans für die Unterstützung.“

Bezirksliga Ost: Tux : Niederndorf - 4:3 (1:1)

83 Stefan Tipotsch 4:3

82 Fabian Sickinger 3:3

75 Hannes Auer 3:2

63 Clemens Pfister 3:1

48 Josef Geisler 2:1

33 Maximilian Schrödl 1:1

15 Clemens Pfister 1:0

