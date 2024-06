Souveräner Meister beendet Saison mit 4:0-Auswärtssieg

Details Freitag, 14. Juni 2024 23:05

Der SV Stans hat in der 26. Runde der Bezirksliga Ost einen souveränen 4:0-Auswärtssieg gegen den SV Ried/Kaltenbach eingefahren. Bereits zur Halbzeit lag der Meister mit 3:0 in Führung und kontrollierte das Spielgeschehen über die gesamte Spielzeit. Hami Karahasanoglu war am Freitagabend besonders gut gelant und mit einem Doppelpack maßgeblich am 19. Stanser Saisonsieg beteiligt.

Doppelschlag ebnet Meister Weg zum Sieg

Schon in der Anfangsphase nahmen die Gäste das Heft in die Hand. Ein erster Schuss aus der zweiten Reihe traf in der vierten Minute die Querlatte und deutete an, dass der Meister von Beginn an das Spielgeschehen dominieren würde.

In der 16. Minute konnte Ried/Kaltenbach dann zwar Chancen erarbeiten, aber die Stanser Abwehr hielt stand und ließ keine Treffer zu. Dies erwies sich als entscheidend, denn nur neun Minuten später brachte Florian Essl die Gäste mit einem umstrittenen Tor aus abseitsverdächtiger Position in Führung.

Der SV Stans ließ nicht nach und erhöhte den Druck. Bereits drei Minuten nach dem Führungstreffer konnte Fabian Wörndle zum 0:2 nachlegen. Die Heimfans waren sichtlich geschockt, und es gelang ihrer Mannschaft nicht, eine Antwort auf die Angriffe des Meisters zu finden.

Karahasanoglu setzt Schlusspunkt

In der 37. Minute machte Hami Karahasanoglu mit einem präzisen Freistoßtor zum 0:3 die Dominanz des SV Stans deutlich. Ried/Kaltenbach fand keine Mittel gegen die kompakte und offensive Spielweise der Gäste. Die erste Halbzeit endete somit mit einem klaren Vorsprung für die Stanser.

Nach der Pause kamen die Heimischen etwas besser ins Spiel. In der 50. Minute bot sich Alexander Eberharter eine schöne Kopfballchance, doch Gästegoalie Irfan Begic hielt den Ball souverän. Auch in der 74. Minute hatte Ried/Kaltenbach eine große Möglichkeit durch Lorenz Schöser, dessen Schuss jedoch knapp am Kasten vorbeiging.

Das letzte Wort in dieser Partie hatte allerdings erneut Karahasanoglu, der in der 62. Minute mit seinem zweiten Treffer des Abends zum 0:4-Endstand einnetzte. Damit war das Spiel endgültig entschieden und der SV Stans konnte sich den verdienten Sieg sichern.

Bezirksliga Ost: Ried/Kaltenbach : SV Stans - 0:4 (0:3)

62 Hami Karahasanoglu 0:4

37 Hami Karahasanoglu 0:3

28 Fabian Wörndle 0:2

25 Florian Essl 0:1

