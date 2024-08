Keine Tore in Ried/Kaltenbach

Details Freitag, 09. August 2024 22:24

In einem intensiven Auftaktspiel der Bezirksliga Ost konnte sich weder der SV Ried/Kaltenbach noch der FC Aschau durchsetzen. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten blieb es am Ende beim 0:0-Unentschieden. Besonders in den Schlussminuten sorgten strittige Situationen und eine rote Karte für Aufregung, doch ein Tor sollte keinem Team gelingen.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel startete ausgeglichen, wobei beide Mannschaften sich zunächst vorsichtig abtasteten. Bereits in der 9. Minute hatten die Gäste die erste Möglichkeit, doch der Ball verfehlte das Tor. Nur eine Minute später antwortete der SV Ried/Kaltenbach mit einer Großchance durch Alexander Eberharter, dessen Schuss jedoch knapp am Tor vorbeiging.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit zeichnete sich ein ausgeglichenes Bild ab. In der 15. Minute hatten die Gäste eine weitere gute Gelegenheit, die jedoch von Heimtorhüter Alexander Wyszynski souverän pariert wurde. Der SV kam in der 33. Minute erneut zu guten Chancen, konnte diese jedoch nicht nutzen.

In der 36. Minute kam es zur ersten strittigen Szene des Spiels, als ein vermeintliches Foul im Aschauer Strafraum nicht geahndet wurde. Trotz der Proteste der Heimmannschaft blieb der Pfiff des Schiedsrichters aus. So ging es torlos in die Halbzeitpause.

Chancenreiche zweite Halbzeit - turbulente Schlussminuten

Die zweite Halbzeit begann furios. Bereits in der 46. Minute hatte der SV Ried/Kaltenbach durch Fabian Schweinberger eine Riesenchance, doch der Ball segelte knapp am Tor vorbei. Nur vier Minuten später traf Hasan Arda nach einem Freistoß die Latte und verpasste damit die Führung für die Heimelf nur knapp.

Das Spiel blieb ausgeglichen, und in der 65. Minute hatte der SV erneut eine große Möglichkeit durch Fabian Peschl, dessen Schuss jedoch am Tor vorbeiging. In der 68. Minute folgte eine weitere Phase mit Chancen auf beiden Seiten, doch keine der Mannschaften konnte die Oberhand gewinnen.

In der 80. Minute häuften sich die Möglichkeiten für die Heimmannschaft, doch der Ball wollte nicht ins Tor. Auch die Gäste hatten ihre Chancen, wie in der 87. Minute, als ein möglicher Elfmeter nicht gegeben wurde. Nur eine Minute später wurde ein Tor für den FC Aschau aufgrund einer Abseitsstellung nicht anerkannt.

Die Schlussminuten wurden dramatisch. In der 90. Minute sah Adem Arda vom SV Ried/Kaltenbach die rote Karte, was die Hoffnung auf einen späten Siegtreffer für die Heimelf nahezu zunichte machte. Trotz der wilden Schlussminuten, in denen beide Teams noch einmal alles gaben, blieb es beim 0:0-Unentschieden.

Mario Schiestl, Trainer SV Ried/Kaltenbach: „In der ersten Halbzeit des Meisterschaftsspiels zwischen Ried/Kaltenbach und Aschau zeigte Ried eine dominante Leistung. Die Mannschaft erarbeitete sich zahlreiche Chancen und war klar überlegen. Besonders auffällig waren zwei Lattenschüsse, die nach Eckbällen zustande kamen, sowie eine vergebene Möglichkeit, bei der das leere Tor aus spitzem Winkel nicht getroffen wurde. Ein umstrittener Elfmeter an Schweini wurde zudem nicht gegeben. Trotz vieler Standardsituationen konnte Ried seine Überlegenheit nicht in Tore ummünzen, was vor allem an der Harmlosigkeit im Angriff lag. Insgesamt zeigte Ried ein gutes Spiel, ließ aber im Abschluss die nötige Konsequenz vermissen.“

