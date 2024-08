Achenkirch kassiert in Runde zwei zweite deutliche Niederlage in Kössen

Details Sonntag, 18. August 2024 16:54

Der FC Kössen ist ausgzeichnet in die neue Saison 2024/25 der Bezirksliga Ost gestartet. Mit einem ungefährdeten 4:0 Erfolg gegen den SV Achenkirch holt man in Runde zwei abermals einen Dreier. Vor den Sonntagspartien setzt sich der SV Niederndorf mit einem 5:0 gegen Radfeld vor Kössen an die Tabellenspitze. Drei Partien werden noch am Sonntagabend gespielt, Wildschönau gegen Ried/Kaltenbach musste abgebrochen werden.

Frühe Führung durch Thorsten Kleber

Schon zu Beginn des Spiels übernahm der FC Kössen die Kontrolle und drängte den SV Achenkirch in die Defensive. Bereits in der 13. Minute gelang es Thorsten Kleber, die frühe Führung für die Kössener zu erzielen. Ein präziser Schuss von ihm ließ dem Torhüter des SV Achenkirch keine Chance und brachte das Heimteam in eine komfortable Position.

Nur acht Minuten später, in der 21. Minute, konnte Thomas Steffl das Ergebnis auf 2:0 erhöhen. Der Mittelfeldspieler nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr der Gäste aus und versenkte den Ball souverän im Netz. Der FC Kössen setzte die Abwehr des SV Achenkirch weiter unter Druck und zeigte keinerlei Anzeichen, das Tempo zu verringern.

Vorentscheidung vor der Halbzeit

Der FC Kössen dominierte das Spiel weiterhin und ließ dem SV Achenkirch kaum Raum zur Entfaltung. In der 26. Minute war es erneut Thomas Steffl, der die Führung auf 3:0 ausbaute. Mit einem weiteren Treffer sicherte er seinem Team eine komfortable Halbzeitführung und zeigte seine herausragenden Offensivqualitäten.

Nach der Halbzeitpause setzte der FC Kössen seine dominante Leistung fort. Die Gäste aus Achenkirch fanden weiterhin keinen Weg, die gut organisierte Abwehr der Kössener zu durchbrechen. Stattdessen blieb der FC Kössen die spielbestimmende Mannschaft und kontrollierte das Geschehen auf dem Platz.

In der 55. Minute setzte Thorsten Kleber den Schlusspunkt und erzielte das 4:0 für den FC Kössen. Mit seinem zweiten Treffer im Spiel zeigte Kleber erneut seine Torgefährlichkeit und sorgte endgültig für klare Verhältnisse. Die Abwehr des SV Achenkirch war erneut machtlos und konnte das vierte Gegentor nicht verhindern.

Abpfiff und deutlicher Sieg

Bis zum Ende der Partie blieb das Spiel einseitig. Der FC Kössen ließ keine Zweifel an seiner Überlegenheit aufkommen und spielte die verbleibende Zeit souverän herunter. In der 90. Minute pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab, und die Kössener konnten einen verdienten 4:0-Sieg feiern.

Mit diesem überzeugenden Auftritt in der 2. Runde der Bezirksliga Ost (TIR) sendete der FC Kössen ein klares Signal an die Konkurrenz. Thorsten Kleber und Thomas Steffl waren die herausragenden Akteure des Spiels und sicherten ihrem Team mit ihren Treffern einen deutlichen Sieg gegen den SV Achenkirch. Die Fans des FC Kössen dürfen sich auf eine spannende Saison freuen, in der ihre Mannschaft sicherlich noch für einige Highlights sorgen wird.

Bernd Lorenz, Trainer FC Kössen: „Achenkirch hatte meines Wissens drei bis vier verletzte Spieler, wobei das natürlich das Team geschwächt hat. Unsere Chancenauswertung war nicht gut. Ein 7:0 oder ein 8:0 wäre absolut möglich gewesen. Die Spielanlage meiner Mannschaft war allerdings ausgezeichnet, tolle Kombinationen und ein überlegener Auftritt vor an die 400 Fans und Zuschauer. Achenkirch konnte kein einziges Mal unser Tor gefährden!“

Bezirksliga Ost: FC Kössen : Achenkirch - 4:0 (3:0)

55 Thorsten Kleber 4:0

26 Thomas Steffl 3:0

21 Thomas Steffl 2:0

13 Thorsten Kleber 1:0

