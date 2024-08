3:3! Spektakuläre Punkteteilung in Kitzbühel

In einem aufregenden Spiel in der Bezirksliga Ost trennten sich der FC Kitz Juniors und der SC Ellmau mit einem 3:3-Unentschieden. Die Partie war von Anfang an von Spannung geprägt und bot den Zuschauern viele Tore und packende Szenen. Beide Teams zeigten großen Einsatz und kämpften bis zur letzten Minute um den Sieg.

Vier Tore in Halbzeit eins

Schon früh zeigte der SC Ellmau seine Ambitionen, als Roman Berger in der 12. Minute nach einer Ecke den Ball zur 0:1-Führung einnetzte. Doch die Juniors ließen sich davon nicht beeindrucken und kamen durch Simon Krenn in der 24. Minute zum Ausgleich. Noah Bachler spielte dabei eine entscheidende Rolle, als er den Ball in den Strafraum brachte und Krenn perfekt positioniert war, um ins leere Tor zu treffen.

Nur wenige Minuten später drehte Noah Bachler das Spiel für die Kitz Juniors. Sein Lupfer über Torwart Schellhorn war präzise und brachte den FC mit 2:1 in Führung. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn kurz vor der Halbzeitpause konnte der ehemalige Kitzbüheler Filip Ilic für Ellmau ausgleichen. Sein Treffer in der 43. Minute stellte den Halbzeitstand von 2:2 her.

Spannung bis zur letzten Minute

Die zweite Halbzeit begann ebenso intensiv wie die erste. Beide Teams hatten zahlreiche Chancen, doch es dauerte bis zur 64. Minute, ehe Roman Berger erneut zuschlug. Nach einer Ecke stieg er am höchsten und köpfte den Ball zur 2:3-Führung für Ellmau ein. Doch die Antwort der Juniors ließ nicht lange auf sich warten. Bereits eine Minute später war es Raphael Eppensteiner, der den Ausgleich erzielte und das Spiel wieder offen gestaltete.

In der Schlussphase drängten beide Mannschaften auf den Sieg. Der SC Ellmau hatte in der 69. Minute eine gute Gelegenheit, doch Niederachers Schuss wurde von Promebner hervorragend pariert. Auf der anderen Seite vergab Eppensteiner in der 74. Minute eine Chance, als sein Schuss von Schellhorn gehalten wurde. In der 87. Minute hatte der FC Kitz Juniors noch eine Ecke, konnte diese jedoch nicht in ein Tor ummünzen.

Nach 93 intensiven Minuten pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab, und beide Teams mussten sich mit einem Punkt zufriedengeben. Dieses 3:3-Unentschieden war ein Spiegelbild der hohen Intensität und der ausgeglichenen Kräfteverhältnisse auf dem Platz.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Alois Neumayr (12080 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Alois Neumayr mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.