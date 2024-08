Tux dreht 0:1 Rückstand gegen Oberlangkampfen

Details Montag, 19. August 2024 00:38

Der knappe 2:1 Sieg des FC Sparkasse Tux in der zweiten Runde der Bezirksliga Ost gegen SR Oberlangkampfen wurde von einer schweren Verletzung eines Spielers der Heimelf überschattet. Die Redaktion wünscht baldige Genesung und alles Gute! Tux konnte damit die ersten Punkte einfahren, Oberlangkampfen muss weiter auf den ersten Punkt warten. Das Punktemaximum nach zwei Runden weisen Aufsteiger Reith (6:0 gegen Alpbach), Niederndorf (5:0 gegen Radfeld) und Kössen (4:0 gegen Achenkirch) auf. Wildschönau hat noch die Chance die weiße Weste zu verteidigen, die Partie gegen Ried/Kaltenbach musste abgebrochen werden.

Taktisches Abtasten in der ersten Halbzeit

Das Spiel begann ruhig und ohne große Höhepunkte in der ersten Halbzeit. Beide Mannschaften agierten vorsichtig und konzentrierten sich darauf, keine frühen Fehler zu machen. Die Defensivreihen standen sicher und ließen nur wenige Chancen zu. Der FC Tux und die Oberlangkampfener lieferten sich ein taktisches Geplänkel, bei dem keine der beiden Mannschaften entscheidende Akzente setzen konnte. So endete die erste Halbzeit folgerichtig ohne Tore und die Zuschauer warteten gespannt auf eine aufregendere zweite Hälfte.

Spannung und Dramatik in den letzten Minuten

Die zweite Halbzeit begann wesentlich lebhafter. In der 61. Minute war es schließlich Marcel Salvenauer, der die Gäste von SR Oberlangkampfen mit einem sehenswerten Treffer in Führung brachte. Dieser Rückstand schien den FC Tux jedoch eher zu motivieren, und nur drei Minuten später, in der 64. Minute, gelang Andre Peter Grosser der Ausgleichstreffer. Der Ausgleich beflügelte die Tuxer und das Spiel nahm an Intensität zu.

Beide Teams kämpften verbissen um die Führung, und es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Während die Minuten verstrichen, schien es, als würde das Spiel auf ein Unentschieden hinauslaufen. Doch in der 88. Minute schlug Andre Peter Grosser erneut zu und brachte den FC Tux mit seinem zweiten Treffer des Tages in Führung. Die Fans der Tuxer jubelten frenetisch und hofften auf den Schlusspfiff.

Die siebenminütige Nachspielzeit bot noch einmal Hochspannung, doch die Tuxer verteidigten ihre knappe Führung mit großem Einsatz und ließen keine weiteren Chancen der Gäste zu. Schließlich ertönte der Schlusspfiff und der FC Tux konnte einen hart erkämpften 2:1-Sieg feiern.

Mit diesem Erfolg in der 2. Runde der Bezirksliga Ost (TIR) setzen die Tuxer ein frühes Zeichen und zeigen, dass sie in dieser Saison einiges vorhaben. Für die Oberlangkampfener hingegen heißt es, diese bittere Niederlage schnell zu verdauen und in den kommenden Spielen wieder auf Punktejagd zu gehen.

Andreas Rausch, Trainer FC Sparkasse Tux: „Ein sehr ausgeglichenes Spiel, sehr kampfbetont und Torchancen waren Mangelware. Nach der Pause hat sich ein Spieler von uns schwer verletzt, die Mannschaft war geschockt. In dieser Phase haben wir durch einen Freistoß das 0:1 kassiert. Aber faktisch im Gegenstoß ein Elfer für unsere Mannschaft und Andre Peter Grosser ist der Ausgleich gelungen. Das Spiel in Folge auf des Messers Schneide. Ein schöner Kopfballtreffer wieder von Grosser hat uns dann den Heimsieg gegen einen sehr fairen Gegner gebracht. Auch ein Remis hätte absolut dem Spielverlauf entsprochen, wir sind aber heute die Glücklicheren gewesen!“

Bezirksliga Ost: Tux : Oberlangk. - 2:1 (0:0)

88 Andre Peter Grosser 2:1

64 Andre Peter Grosser 1:1

61 Marcel Salvenauer 0:1

