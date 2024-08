Perfekter Saisonstart! FC Wildschönau feiert zweiten Sieg

In einer Begegnung der 2. Runde der Bezirksliga Ost setzte sich der FC Wildschönau gegen den SV Ried/Kaltenbach mit einem klaren 3:1-Sieg durch. Die Partie, die aufgrund eines Spielabbruchs am vergangenen Samstag neu angesetzt werden musste, wurde am Dienstagabend von Beginn an intensiv geführt. Der FC ging früh in Führung, setzte sich am Ende durch und fuhr im zweiten Spiel den zweiten Dreier ein.

Starke erste Halbzeit der Wildschönauer

Der FC Wildschönau zeigte von Anfang an, dass man das Spiel dominieren wollte. Bereits in der 5. Minute erarbeitete sich die Heimmannschaft eine schöne Kombination, die jedoch knapp am Tor vorbeiflog. Die Gäste versuchten ihrerseits, mit einem ersten Torschuss Fuß zu fassen, doch FC-Torhüter Martin Silberberger hielt souverän.

Die ersten 20 Minuten waren geprägt von vorsichtigem Abtasten beider Mannschaften, bis ein Wildschönauer Angreifer im Strafraum der Gäste zu Fall gebracht wurde. Dies führte in der 22. Minute zu einem Elfmeter, den Lukas Gwiggner sicher verwandelte und die Heimmannschaft in Führung brachte. Nur zwei Minuten später gelang Andreas Klingler mit einem präzisen Weitschuss das 2:0 für den FC Wildschönau.

Die Heimmannschaft ließ nicht nach und erarbeitete sich eine Chance nach der anderen. In der 34. Minute gab es eine strittige Situation im Strafraum der Wildschönauer, doch Schiedsrichter Kara ließ das Spiel weiterlaufen. Kurz vor der Halbzeit segelte ein gefährlicher Weitschuss von Friedrich Geisler knapp am Tor der Heimischen vorbei, sodass es zur Pause beim 2:0 blieb.

Fankhauser macht den Deckel drauf

Mit Beginn der zweiten Halbzeit setzte der FC seine offensive Spielweise fort. Gleich in der 46. Minute ergab sich eine riesige Chance für die Heimmannschaft, doch der Ball wollte nicht ins Tor. Auch Ried/Kaltenbach zeigte sich kämpferisch und hatte in der 49. Minute eine gute Kopfballchance durch Fabian Peschl, die jedoch knapp über das Tor ging.

Die Gäste kamen immer besser ins Spiel und erarbeiteten sich einige gute Chancen. In der 58. Minute merkte man, dass der SV sich nicht kampflos geschlagen geben wollte. Doch die Wildschönauer hatten die passende Antwort parat: In der 62. Minute erhöhte Simon Fankhauser mit einem weiteren Treffer auf 3:0 und schien damit die Entscheidung herbeigeführt zu haben.

Doch Ried/Kaltenbach gab nicht auf und konnte in der 68. Minute durch Fabian Peschl auf 3:1 verkürzen. Der Ball fand nach einem Gemenge im Strafraum irgendwie den Weg ins Tor. Die Heimmannschaft ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und verteidigte die Führung konsequent. In der 81. Minute gab es eine weitere Riesenchance für den Wildschönau, doch Gästegoalie Alexander Wyszynski konnte den Ball abwehren.

Am Ende blieb es beim verdienten 3:1-Sieg für den FC Wildschönau. Die Mannschaft zeigte eine starke Leistung, insbesondere in der ersten Halbzeit, und konnte sich somit drei weitere Punkte sichern.

